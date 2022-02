Czy krowie mleko powinny pić jedynie cielęta, a dla dorosłego człowieka może być szkodliwe? Choć już Hipokrates twierdził, że mleko jest najdoskonalszym i najbardziej kompletnym pokarmem, wydaje się, że ten pogląd zdążył się zdezaktualizować przez wieki. Współcześnie nie brakuje głosów odradzających picia mleka w ogóle.



Czy warto pić mleko: Co z tym wapniem?

Zwolennicy picia mleka wymieniają je jako doskonałe źródło wapnia dla naszego organizmu. Do tego źródło bardzo wydajne — z krowiego mleka przyswajamy aż 80 proc. zawartości wapnia. Aby dostarczyć naszemu organizmowi taką samą ilość tego pierwiastka, jaką daje nam szklanka mleka, musielibyśmy zjeść dwa bochenki chleba lub pół kilograma marchwi.

Reklama

W mleku znajduje się też fosfor, potas, magnez, cynk, selen, kobalt, mangan, jod, fluor.

Przeciwnicy picia mleka podnoszą kwestię złej przyswajalności wapnia z mleka krowiego i przypominają, że lepszym źródłem wapnia są na przykład sardynki, migdały i sezam.

czy warto pić mleko: uwaga na alergie

Wśród wielu dzieci występuje reakcja alergiczna na mleko. Chociaż niektórzy twierdzą, że objawia się ona jedynie wśród najmłodszych dzieci. Takiego rodzaju alergie na mleko na ogół przemijają, większość dzieci wyrasta z nich po ukończeniu 5. roku życia. Zwolennicy picia mleka ostrzegają, że błędem jest pozbawienie dziecka dostępu do tego napoju jeśli nie ma objawów alergii.

Czy mleko jest zdrowe: Mleko w diecie dorosłych

Przede wszystkim należy słuchać tego, co mówi nam nasz organizm. Jeżeli po wypiciu szklanki mleka mamy nieprzyjemne wzdęcia i złe samopoczucie, powinniśmy skreślić lub ograniczyć je w naszej diecie. Jeśli jednak lubimy jego smak i nam nie szkodzi, to nie ma powodu, by sobie go odmawiać.



Przeczytaj też:



5 zdrowych produktów za grosze! Mają zbawienny wpływ na organizm



Słodkości na karnawał. Co przygotować na imprezę?



Kapusta kiszona zasmażana: Jak zrobić? Do czego ją podawać?



* * *



Zobacz więcej:





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Zdrowie na widelcu”: Sery pleśniowe. Nie wszyscy mogą je jeść Polsat Cafe