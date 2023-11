Przeprowadź test cytryny i poznaj lepiej swoją osobowość. Jakim typem człowieka jesteś?

Osobowość jest wewnętrznym systemem regulacji, pozwalającym na adaptację oraz wewnętrzną integrację myśli, uczuć czy zachowania w danym środowisku. To zespół względnie trwałych cech, odróżniających daną jednostkę od innych. Test cytryny bazuje na mimowolnych reakcjach organizmu, a nie na dokonywanych wyborach. Dzięki temu wydaje się być bardziej wiarygodny. Na czym polega i jak sprawdzić osobowość przy jego pomocy?

Jakie są typy osobowości?

Psychologia rozróżnia cztery podstawowe typy temperamentu: sangwinik, choleryk, flegmatyk i melancholik. Zwykle jednak osobowość jest unikalną mieszanką indywidualnych cech charakteru. Rzadko można spotkać typowego przedstawiciela grupy sangwiników czy choleryków, a więc typy osobowości w czystej postaci.

Istnieje również inny podział — na introwertyka, ekstrawertyka i ambiwertyka. Podobno wśród tych trzech typów osobowości dominują ambiwertycy, którzy potrafią w miarę dobrze radzić sobie w każdej sytuacji, ponieważ posiadają zarówno cechy introwertyków, jak i ekstrawertyków. Introwertycy są zamknięci w sobie i nie lubią, kiedy uwaga koncentruje się na nich. Są uznawani za nieśmiałych. Ekstrawertycy lubią opowiadać o sobie i spotykać się z ludźmi. Często działają impulsywnie.

Test cytryny — na czym polega?

Autorami "testu cytryny" jest małżeństwo — Hans Eysenck i Sybil Eysenck. Ci pionierzy psychologii osobowości opracowali teorię, zgodnie z którą introwertycy są bardziej wrażliwi na bodźce zewnętrzne niż ekstrawertycy. Mocniej wszystko odczuwają, a ich reakcja na dany bodziec jest silniejsza.

Przeprowadzono nietypowy test, sprawdzając, czy przy pomocy cytryny można wskazać ekstrawertyka i introwertyka. Okazało się, że introwertycy są w stanie wydzielić nawet o 50% więcej śliny niż ekstrawertycy, w reakcji na sok z cytryny. Wynikami swoich badań małżeństwo psychologów podzieliło się w opublikowanej w 1967 roku pracy.

Zdjęcie Cytryna pomoże ci odkryć typ osobowości / 123RF/PICSEL

Test cytryny — jak go wykonać?

Test cytryny można przeprowadzić z łatwością we własnym domu. Wystarczy tylko mieć cytrynę lub sok cytrynowy, a także przygotować stoper, wacik kosmetyczny i kuchenną wagę. By przeprowadzić wiarygodny test, najpierw przykładamy suchy wacik do języka i przytrzymujemy go przez kilkanaście sekund. Następnie zdejmujemy wacik z języka i umieszczamy na wadze kuchennej, by odnotować jego ciężar.

Podobny pomiar należy wykonać po wypiciu odrobiny soku z cytryny lub zjedzeniu kawałka tego owocu. Gdy już połkniemy owoc lub sok, kolejny suchy wacik przykładamy do języka, przytrzymujemy przez dokładnie taki sam czas, a następnie zdejmujemy i ważymy.

Test cytryny a typ osobowości

Wynik testu cytryny wskaże, czy jesteśmy bardziej introwertykami, czy też może ekstrawertykami. Im większą odnotujemy różnicę w wadze pierwszego i drugiego wacika, tym więcej w nas z introwertyka. Jeśli różnica w wadze wacika nie jest duża, oznacza to, że organizm wyprodukował mniej śliny - wskazuje to, że mamy w sobie więcej cech ekstrawertyka.

Czy taki test cytryny jest wiarygodny?

Test cytryny to ciekawy eksperyment, który jest w stanie pokazać, do jakiego typu osobowości nam bliżej. Pamiętajmy jednak, że charakter człowieka to unikalna mieszanka wielu cech, które wspólnie tworzą z każdego z nas kogoś wyjątkowego.

Mimo że przeprowadzone w latach 60. XX wieku badania przyniosły obiecujące i zaskakujące wyniki, w roku 1993 podobny test został powtórzony przez naukowców z Uniwersytetu w Glasgow. Wyniki badań przeprowadzonych na 36 ochotnikach nie udowodniły, by wydzielanie śliny wiązało się z większą lub mniejszą introwersją czy ekstrawersją. Test cytryny wciąż jednak pozostaje interesującą ciekawostką.

