Prognoza pogody na najbliższe dni. Wydano ostrzeżenie

Ostatni weekend rozpoczął falę upałów, które potrwają aż do połowy miesiąca. Przez Europę przetoczy się układ wyżowy, a wkrótce nadejdzie również upalne powietrze znad Afryki, przynosząc ze sobą falę afrykańskich upałów, czyli najwyższych temperatur tego lata.

Słupki rtęci już teraz poszybowały w górę między innymi w południowej części Hiszpanii, gdzie termometry wskazują do 43 st. C, a na północy Afryki nawet do 50 kresek na plusie. Potężna fala upałów przetacza się również przez Chorwację. Tamtejsza ambasada zaapelowała do Polaków o zachowanie czujności i ostrożności.

Gorące masy powietrza znad tych regionów wkrótce dotrą również do Polski. Meteorolodzy ostrzegają, że w tym tygodniu czeka nas najgorszy możliwy typ pogody. Niemal codziennie będzie wyjątkowo gorąco, a do tego duszno i parno, a upalnym temperaturom towarzyszyć będą nagłe, gwałtowne wyładowania atmosferyczne. Będziemy świadkami najsilniejszych nawałnic w tym roku.