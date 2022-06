Mroczna przepowiednia Baby Wangi. „Drugi śmiertelny wirus”

Baba Wanga w wieku 12 lat uległa tragicznemu w skutkach wypadkowi. Potężna i gwałtowna nawałnica dotkliwie poturbowała nastolatkę, która straciła przytomność, a w konsekwencji, po przebudzenia, nie mogła więcej otworzyć oczu. Pomimo natychmiastowej pomocy, wzroku przyszłej prorokini nie udało się już uratować.

Baba Wanga: przepowiednie na 2022 rok

W wieku 30 lat Babie Wandze ujawniły się niesamowite zdolności przepowiadania przyszłości. W jej proroctwa wierzy wiele osób. To właśnie nazywanej Nostradamusem z Bałkanów wizjonerce przypisuje się przewidzenie rozpadu ZSRR, kryzysu klimatycznego, a nawet pandemii.

Wieszczka miała również wizję dotyczącą 2022 roku. Proroctwa nie napawają optymizmem. Baba Wanga wspomniała między innymi o problemach z dostępem do wody pitnej, suszach, głodzie, powodzi, a także nadejściu kolejnego, śmiertelnego wirusa.

Światem wstrząśnie śmiertelny wirus

7 kwiatów, które nie boją się upału. Idealne na balkon Baba Wanga zostawiła szereg przepowiedni na 2022 rok. Na szczycie listy jej proroctw znajduje się wzrost liczby klęsk żywiołowych. Katastrofalnymi powodziami oraz trzęsieniami ziemi dotknięta ma zostać Australia oraz wiele krajów w Azji.

W innych krajach, zgodnie z proroctwem, wielu mieszkańców będzie miało problem z dostępem do wody pitnej. W Indiach zaś temperatura wzrośnie do 50 st. C, co "spowoduje, że szarańcza zaatakuje uprawy i działki rolne, powodując ogromny głód".

Jedną z najbardziej mrocznych przepowiedni na 2022 rok jest jednak nadejście kolejnej pandemii. Ta ma zostać wywołana przez przebudzający się (z zamrożonego) na Syberii wirus, który zostanie uwolniony wskutek zmian klimatycznych.

Przed śmiercią Baba Wanga ujawniła również, że rok 2022 nie będzie lepszy od 2021. Zgodnie z jej najbardziej zaskakującą przepowiednią - w tym roku na Ziemię ma zostać wysłana asteroida "Oumuamua". Będzie ona poszukiwać życia na naszej planecie.

Baba Wanga: przepowiednie chronologicznie

Co czeka nas w przyszłości? Zgodnie z przepowiedniami Baby Wangi w 2023 roku orbita Ziemi ulegnie niewielkiej zmianie, zaś w 2028 roku wynalezione zostanie nowe źródło energii. Na świecie będzie jednak panował głód.

W 2033 roku lodowce polarne stopnieją i podniesie się poziom oceanów. W 2043 roku Europa i cały świat zaczną się odradzać ekonomicznie po długich latach kryzysu. Europa będzie w większości muzułmańska.

W 2066 roku Stany Zjednoczone użyją nowego typu broni, podczas ataku na Rzym, będący wówczas we władaniu muzułmanów. Efektem tego działania będzie ochłodzenie klimatu na terytorium wroga. W 2084 roku natura zacznie wracać do życia po wojnie nuklearnej, zaś w 2088 roku pojawi się nowa, przerażająca choroba - ludzie będą starzeć się w przeciągu kilku chwil.

