Nowe badania przeprowadzone przez międzynarodowy zespół naukowców wskazują na ścisły związek pomiędzy snem a metabolizmem . Okazuje się bowiem, że sen może odgrywać kluczową rolę w regulacji naszego tempa przemiany materii, co ma bezpośrednie przełożenie na zarządzanie wagą i zdrowiem metabolicznym!

Naukowcy z University of California w San Francisco oraz Uniwersytetu Harvarda przeanalizowali dane od ponad 100 000 uczestników badań, sprawdzając, jak długość i jakość snu wpływają na szybkość metabolizmu . Wyniki badań wykazały, że osoby śpiące mniej niż 6 godzin dziennie mają tendencję do wolniejszego tempa przemiany materii i wyższego poziomu tkanki tłuszczowej. Z kolei ci, którzy regularnie śpią po 7-9 godzin, notują szybsze tempo metabolizmu i łatwiej utrzymują zdrową wagę .

Krótszy sen to wolniejszy metabolizm?

Według wyników badań opublikowanych w czasopiśmie "Nature Communications", brak snu może powodować zmniejszenie wrażliwości na insulinę, co z kolei prowadzi do zaburzeń gospodarki glukozowej . Insulinooporność, często związana z otyłością i cukrzycą typu 2 , może być wynikiem chronicznego niedoboru snu. Badania prowadzone na grupach kontrolnych wykazały, że osoby, które spały zaledwie 4-5 godzin dziennie przez tydzień, doświadczyły spadku metabolizmu nawet o 10% .

Ponadto, brak snu zaburza wydzielanie hormonów regulujących głód i sytość - greliny i leptyny. Grelina, odpowiedzialna za uczucie głodu, jest wydzielana w większych ilościach po nieprzespanej nocy, co prowadzi do większego spożycia kalorii i tendencji do przejadania się. Leptyna z kolei hamuje apetyt, sygnalizując mózgowi, że organizm nie potrzebuje więcej jedzenia, a także wpływa na tempo przemiany materii, zwiększając spalanie energii, gdy zapasy tłuszczu są wysokie.