Książę Harry był przekonany, że jego matka sfingowała swoją śmierć!

QUIZ: Jak dobrze znasz królewską etykietę? Oto sekrety życia monarchów

Księżna Diana na nieznanym dotąd zdjęciu. „Wygląda jak Charlotte”

W rozmowie z modelką Twiggy w jednym z odcinków jej podcastu Tea With Twiggy, Charles Spencer powiedział, że Althorp House jest otwarty dla zwiedzających od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku. Oznacza to, że otwiera się w rocznicę urodzin Diany i zamyka w rocznicę jej śmierci. Jak mówi brat księżnej, daty są niezamierzonym zbiegiem okoliczności.

To całkowity zbieg okoliczności. Umowa została zawarta pięć lat przed śmiercią Diany. Faktycznie, bardzo dziwny przypadek.

Instagram Rolka Rozwiń

Spencer wyjaśnił też przy okazji, że w przypadku takich domów, jak jego rodzinny, właścicieli obowiązuje umowa z rządem na temat tego, kiedy i na jakich zasadach powinny być udostępniane zwiedzającym.

Reklama

"To dziwny zbieg okoliczności, ale zgodziliśmy się być otwarci właśnie na lipiec i sierpień. Wyszło więc tak, że faktycznie otwieramy pierwszego lipca, czyli w dniu urodzin Diany, a zamykamy 31 sierpnia, czyli w dniu jej śmierci".

Zobacz też: Grób księżnej Diany: gdzie jest i jak wygląda?

Althorp House - co wiemy o tej posiadłości?

Bogata, bo aż 500-letnia historia tej posiadłości przyciąga turystów z całego świata. Można zwiedzać niemal wszystko, ale... nie wolno robić zdjęć.

Historia Althorp House sięga średniowiecza, kiedy to na tym miejscu istniał zamek obronny. W XVI wieku, rodzina Spencerów zakupiła ten majątek, a później przekształciła zamek w renesansową rezydencję. Później budynek był wielokrotnie rozbudowywany i zmieniany w stylach architektonicznych takich jak barok, georgiański i neogotycki.

Instagram Rolka Rozwiń

Althorp House zdobyło znaczącą popularność jako rodzina Spencerów, szczególnie w XIX i XX wieku. Majątek był długoletnim domem dla wielu pokoleń tej arystokratycznej rodziny. Najsłynniejszym członkiem rodziny, który związany jest z Althorp House, był Charles Spencer, 9. hrabia Spencer i brat księżnej Diany.

Zdjęcie Księżna Diana i Dodi Al-Fayed zginęli w tragicznym wypadku 31 sierpnia 1997 roku / Splash News/EAST NEWS / East News

W Althorp House znajduje się imponująca kolekcja dzieł sztuki, mebli, książek i pamiątek związanych z historią rodziny Spencerów. Wielu odwiedzających przyjeżdża do Althorp, aby zobaczyć miejsce spoczynku księżnej Diany, który znajduje się na wyspie na jeziorze na terenie posiadłości.

Zobacz też: Brzydkie sekrety brytyjskiej monarchii. Windsorowie chcieli ich ukryć

Instagram Post Rozwiń

Kim jest Charles Spencer?

Charles Edward Maurice Spencer, to brytyjski szlachcic i członek brytyjskiej rodziny królewskiej. Urodził się 20 maja 1964 roku w Londynie, w Anglii. Charles jest młodszym bratem Diany, Księżnej Walii, oraz synem Johna Spencera, 8. hrabiego Spencer, i Frances Shand Kydd.

Jako członek arystokracji, Charles Spencer nosi tytuł grzecznościowy "hrabia Spencer". Tytuł ten odziedziczył po swoim ojcu po jego śmierci w 1992 roku. Rodzina Spencerów ma znaczące miejsce w brytyjskiej historii i ma głębokie powiązania z brytyjską rodziną królewską.

Charles Spencer zdobył dużą uwagę publiczną podczas i po pogrzebie swojej siostry, księżnej Diany, w 1997 roku. Jego mowa pogrzebowa, w której skrytykował traktowanie Diany przez media, zdobyła szerokie uznanie ze względu na jej emocjonalne przemówienie i obronę pamięci o swojej siostrze.

Poza publicznymi wystąpieniami i zaangażowaniem, Charles Spencer jest autorem i historykiem. Napisał kilka książek na różne tematy historyczne, w tym o Wojnach Dwóch Róż oraz historii swojej własnej rodziny. Ponadto, pracował jako prezenter i komentator telewizyjny, zajmujący się tematyką historyczną.

Polecamy też:

Król Karol III żałował małżeństwa z Dianą już w dniu ślubu? Dowodem zdjęcia

Rzekoma kochanka Williama znika z dworu. Jej mąż stracił stanowisko!

Czy książę Harry jest synem króla Karola III i Diany? Po kim ma rude włosy?