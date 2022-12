Spis treści: 01 Senior Plus. Cele programu

02 Nabór wniosków w ramach "Senior Plus"

03 Senior Plus. Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Senior Plus. Cele programu

- Chcemy, aby seniorzy mieli możliwość realizacji swoich pasji oraz, żeby byli bardziej aktywni. Takim celom służy tworzenie Domów i Klubów Senior+. W całej Polsce mamy już prawie 1,1 tys. takich placówek, zależy nam, aby ich przybywało. Zachęcam samorządy do udziału kolejnej edycji programu - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, cytowana przez gov.pl.

Nabór wniosków w ramach "Senior Plus"

Nabór wniosków do programu Senior Plus w edycji 2023 właśnie się rozpoczął. W jego ramach samorządy mogą otrzymać do 200 tys. zł dofinansowania na utworzenie lub działanie dziennych domów i klubów dla seniorów.

To już kolejna edycja programu, którego głównym celem jest zwiększenie uczestnictwa starszych osób w życiu społecznym. W tym roku budżet programu wynosi 60 mln zł.

28 listopada Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przekazało, że wnioski w ramach programu Senior Plus można składać do 5 stycznia 2023 roku. Należy to zrobić drogą elektroniczną w Generatorze Obsługi Dotacji (GOD). Rozstrzygnięcie nastąpi najpóźniej do 17 marca 2023 roku.

Senior Plus. Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Zdjęcie W Polsce działa 1,1 tys. domów i klubów seniora / 123RF/PICSEL

Kto może ubiegać się o dofinansowanie? Na liście są gminy, powiaty i samorządy województw. W komunikacie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej czytamy, że pierwszy moduł dotyczy tworzenia nowych placówek.

W tym przypadku dofinansowanie może wynieść maksymalnie 400 tys. zł w przypadku dziennych domów. Z kolei na utworzenie klubów dla seniorów można otrzymać 200 tys. zł dotacji.

W drugim module można się ubiegać o dofinansowanie działalności istniejących już domów i klubów dla seniora. W tym przypadku dotacja nie może stanowić jednak więcej niż 50 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu Senior Plus można miesięcznie otrzymać nie więcej niż 400 zł dofinansowania. Jak podje resort rodziny i polityki społecznej, utrzymanie jednego miejsca w klubie może wynieść do 200 zł miesięcznie.

Program dofinansowuje tylko projekty jednoroczne - takie, które będą realizowane i zakończone w 2023 roku.

