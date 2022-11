Spis treści: 01 "Wniosek jest bardzo prosty"

02 "Rozwiązanie nie działa wyłącznie do przodu"

03 Zamrożenie cen energii

Tańszy prąd od 2023 roku? To ostatni dzwonek, by złożyć stosowny wniosek. Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł za MWh, jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty, które świadczą podstawowe usługi użyteczności publicznej, powinny złożyć dokument do swojego sprzedawcy energii elektrycznej.

"Wniosek jest bardzo prosty"

Zdjęcie W roku 2023 ceny za prąd będą zamrożone. Aby mniej płacić, trzeba złożyć stosowny wniosek / 123RF/PICSEL

Termin składania wniosków mija 30 listopada 2022 roku. Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej.

- Wniosek jest bardzo prosty - są to podstawowe dane telekomunikacyjne czy dane kontaktowe. Aby płacić niższe rachunki za prąd w 2023 r., samorządy, MŚP i podmioty wrażliwe powinny do końca miesiąca złożyć oświadczenie do przedsiębiorstwa energetycznego - przekazała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

"Rozwiązanie nie działa wyłącznie do przodu"

Zdjęcie Ceny prądu zostały zamrożone na mocy ustawy o środkach nadzwyczajnych / 123RF/PICSEL

- Jeśli ktoś od 24 lutego zapłacił za energię więcej niż te 785 zł, to trzeba pamiętać, że rozwiązanie to nie działa wyłącznie do przodu, działa także wstecz, a więc będzie wyrównanie do tej stawki, która została zamrożona od 1. dnia wojny - cytuje wypowiedź Anny Moskwy PAP.

Ustawa określa też na 693 zł za MWh maksymalną cenę energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych dla zużycia powyżej limitów.

W przyszłym roku limity te wynoszą 2 MWh rocznie dla gospodarstwa domowego, 2,6 MWh dla gospodarstw, w których znajduje się osoba niepełnosprawna i 3 MWh dla gospodarstw z Kartą Dużej Rodziny i dla rolników.

Gospodarstwa domowe, aby skorzystać z ceny prądu 693 zł za MWh ponad limit 2 MWh, nie muszą składać oświadczenia. Rozliczenia dokona sprzedawca energii elektrycznej. Wyjątkiem są gospodarstwa domowe, które będą chciały skorzystać z zamrożonych cen energii przy podwyższonych limitach (2,6 MWh lub 3 MWh).

Do 30 czerwca 2023 roku muszą złożyć stosowne oświadczenie do sprzedawców energii (wzory i dodatkowe informacje są dostępne u nich).

Zamrożenie cen energii

Ceny prądu zostały zamrożone na mocy ustawy o środkach nadzwyczajnych. Mają one na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej i wsparciu części odbiorców w 2023 roku. Ustawa wprowadza mechanizm cen maksymalnych energii, który ma chronić przed drastycznym wzrostem cen prądu.

