Na ulicy w Białołęce znaleziono węża. Funkcjonariusze niedowierzali w to, co widzą

Ostatnia interwencja dotycząca znalezionego na ulicy węża okazała się dla funkcjonariuszy ogromnym zaskoczeniem. Pracownicy Eko Patrolu po telefonie od mieszkańca Białołęki, który zawiadomił ich o incydencie, myśleli, że jadą do rodzimego zaskrońca. To, co zobaczyli na miejscu, mocno ich zdziwiło.

Zdjęcie Pyton królewski to jeden z mniejszych przedstawicieli rodziny dusicieli. Jego naturalnym miejscem występowania są lasy tropikalne Afryki / 123RF/PICSEL