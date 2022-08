"Na wesele wydaliśmy wszystkie oszczędności. Goście wręczyli nam puste koperty" [LIST]

Myślałam, że wręczanie pustych kopert na ślubach to tylko jakaś weselna legenda, przecież jeśli kogoś nie stać na prezent, to wystarczą życzenia, a jeśli się tego wstydzi, to przecież można poinformować młodych o swojej sytuacji finansowej, na pewno nie wyrzucilibyśmy nikogo z listy gości, bo go nie stać na prezent. Jesteśmy tylko ludźmi i każdy może mieć problemy finansowe.