Pełne ręce pracy mieli strażacy. Tylko w województwie zachodniopomorskim interweniowali tej nocy ponad 50 razy. Wyjeżdżali najczęściej do usuwania skutków silnego wiatru: połamanych gałęzi i drzew czy zerwanych linii energetycznych.

Pogoda wciąż nie będzie nas rozpieszczać. W Polsce rozwinął się bowiem cyklon Oleg.

IMGW alarmuje. Alerty dla kolejnych kilkunastu rejonów

- Dziś przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na wschodzie oraz południu także śniegu. Nad morzem początkowo możliwe burze. Temperatura od 1 st. C na wschodzie do 6 st. C na północnym zachodzie. Wiatr w porywach do 65 km/h, nad morzem do 90 km/h. Miejscami zawieje śnieżne - informuje IMGW.