"The Last of Us" to jeden z najnowszych hitów HBO. Fabuła serialu jest adaptacją i rozwinięciem historii z gry komputerowej o tej samej nazwie, która od wielu lat ma rzesze fanów na całym świecie.

Obraz, w którym główne role grają Pedro Pascal i Bella Ramsey, zyskuje pochlebne opinie krytyków i pozytywne recenzje widzów. Stworzenie ekranowej adaptacji gry tak, aby nie narazić się na gromy ze strony graczy to nie lada wyczyn.

Ciekawostką jest jeden z elementów historii opowiedzianej w serialu. Fabuła osadzona jest w niedalekiej przyszłości, w świecie zniszczonym przez apokalipsę zombie, wywołanej przez pewien nietypowy rodzaj grzyba.

Twórcy historii, aby trafić do wyobraźni graczy i widzów, posłużyli się istniejącym naprawdę okazem. To Ophiocordyceps w Polsce nazywany maczużniczkiem (kiedyś zaliczany do maczużników). Rodzaj ten obejmuje 140 gatunków pasożytniczych grzybów, żerujących na owadach, mrówkach, błonkówkach czy pająkach.

Charakterystycznym i lekko przerażającym sposobu funkcjonowania Ophiocordyceps jest rozrost w ciele żywiciela i zastępowanie jego tkanek przez tkanki grzybki. Ostatecznie żywiciel staje się tylko fizyczną powłoką i umiera, a z jego głowy wyrasta zarodnik, przypominający kształtem maczugę. Niekiedy jest ona wielkości ciała owada, w którym zasiedlił się grzyb.

Większość przedstawicieli rodzaju Ophiocordyceps żyje w Azji. Ale na fali popularności serialu, internauci z Polski od razu odkopali post Lasów Państwowych sprzed kilku lat, w którym Nadleśnictwo Baligród informowało, że jeden gatunek spotkać można i u nas.

