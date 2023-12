Odwilż w Polsce. Trudne warunki na drogach i topniejący śnieg

Życie i styl Jaka będzie pogoda na Boże Narodzenie? Synoptycy już wiedzą. Będzie śnieg? Obecnie biały puch pokrywa większą część Polski. Dane IMGW na 11 grudnia pokazują, że najwięcej jest go na wschodzie i południowym wschodzie Polski. Tam pokrywa śnieżna wynosi nawet kilkanaście centymetrów. Rekordowo jest jednak na Śnieżce, gdzie obecnie grubość pokrywy śnieżnej wynosi 104 cm.

Jak się okazuje, już niedługo po śniegu nie będzie śladu, a wszystko przez nadchodzącą odwilż. Już w poniedziałek 11 grudnia da się odczuć, że zima odchodzi w zapomnienie. "Temperatura maksymalna od 0 st. C. na wschodzie i w dolinach karpackich, około 4 st. C. w centrum do 7-8 st. C. na zachodzie" - czytamy na oficjalnej stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Trzeba się również spodziewać opadów deszczu. Wystąpią one głównie na zachodzie Polski. W pozostałych regionach możliwe opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem. Nie obędzie się bez trudnych warunków na drogach. Gołoledź spowodowana marznącymi opadami wystąpi na wschodzie, południu i południowym wschodzie kraju. Przyrostu pokrywy śnieżnej trzeba się jednak spodziewać w Karpatach.

Noc z poniedziałku na wtorek również okaże się znacznie cieplejsza. "Temperatura minimalna od -1 st. C. w rejonach podgórskich Karpat i 0 st. C. na wschodzie, około 2 st. C. w centrum do 5 st. C na zachodzie" - podaje IMGW.

Pogoda na grudzień. Ile stopni wskażą termometry?

Prognozy wskazują, że niemal przez cały tydzień termometry będą wskazywać temperatury powyżej zera, a więc można się spodziewać, że śnieg stopnieje w ekspresowym tempie.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazuje, że we wtorek (12.12) najchłodniej będzie w dolinach karpackich, gdzie termometry pokażą minimalnie od -4 st. C. W centrum Polski do 1 st. C, a na zachodzie 2 st. C. Na wschodzie kraju maksymalnie od 1 st. C. Najcieplej będzie jednak na południowym zachodzie, bo aż do 6 st. C.

W środę (13.12) minimalnie od -2 do 3 st. C. Nad morzem maksymalnie nawet 4 st. C. Czwartek (14.12) może przynieść temperatury poniżej 0 st. C. Minimalnie będzie od -4 do -1 st. C. Maksymalnie można się spodziewać 3 st. C., a nad morzem 4 st. C.

Weekend będzie stał pod znakiem znacznego ocieplenia. W sobotę do 2 st. C w centrum i 5 st. C. na zachodzie oraz 6 st. C nad morzem, a w niedzielę temperatura maksymalna od 2 do 7 st. C.

