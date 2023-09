Jaka pogoda we wrześniu?

Życie i styl Jaka będzie tegoroczna zima? Leśnicy już wiedzą. Odpowiedzi udzielił im… niedźwiedź Koniec sierpnia w wielu regionach Polski zapowiadał, że już niedługo jesień. Wbrew pozorom do Polski powróci letnia pogoda i to już niedługo.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował pogodę synoptyczną na najbliższy tydzień od 4 do 10 września. Synoptycy zapowiadają, że najbliższe dni będą niemal bez deszczu. Należy się spodziewać słonecznej aury. Z dnia na dzień termometry będą pokazywać coraz więcej stopni, co w konsekwencji sprawi, że w weekend znów powrócą upały. "W nocy i rano miejscami będą występować mgły, zwłaszcza w pierwszej połowie tygodnia. Sytuację taką do środy zapewni nam wyż Olenka z centrum nad Polską, a później kolejny wyż, który rozbuduje się nad południową Skandynawią i będzie przemieszczać się przez kraje nadbałtyckie nad Ukrainę" - przekazał IMGW.

Reklama

Zdjęcie Pierwsze dni września będą ciepłe i bez deszczu / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Co oznaczają trzy rzędy brzóz? To nie przypadek. Leśnicy wyjaśniają

Upały we wrześniu. Ile stopni w pierwszych dniach miesiąca?

Co prawda poniedziałek 4 września odznacza się sporym zachmurzeniem, ale to wcale nie oznacza, że taka pogoda będzie się utrzymywać. Prognozy wskazują, że opady mogą pojawić się jedynie w południowo-wschodniej Polsce. Temperatura maksymalna to 25 st. C. na zachodzie kraju. Nad Bałtykiem można się spodziewać, że termometry wskażą maksymalnie 20 st. C. Sytuacja będzie wyglądać podobnie na południu Polski.

Zobacz także: Ta zima będzie inna niż wszystkie. Synoptycy pokazali pierwsze prognozy pogody

We wtorek, środę i czwartek również jest prognozowane zachmurzenie, ale przeważnie małe. Temperatura tak jak zapowiadano, nieco się podniesie. We wtorek na północy i miejscami na południu od 22 st. C., a na zachodzie Polski nawet 26 st. C. Środa i czwartek przyniesie z kolei jeszcze więcej ciepła. Na północy i na południu od 22 do 25 st. C. Pozostałe regiony mogą się natomiast spodziewać temperatury od 25 do nawet 28 st. C.

W weekend słoneczna i pogodna aura nie odpuści. Termometry maksymalnie wskażą od mniej więcej 25 st. C. w północno-wschodniej Polsce do około 30 st. C. na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Nad Bałtykiem będzie jednak nieco mniej stopni, ale wciąż ciepło - od 22 do 25 st. C.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cholesterol przyczynia się do największej liczby zgonów na świecie. Z powodzeniem redukuje go dieta roślinna Newseria Lifestyle