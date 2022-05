Czym jest klątwa? Zły urok może przytrafić się każdemu

Klątwy, gusła i czary wiele osób wkłada między bajki i odrzuca, jako coś, co istnieje naprawdę. Odprawianie rytuałów, czy używanie magii wiele osób zna tylko z filmów o młodym czarodzieju, czy z dziecięcych bajek.

Wiosenny zawał: Przychodzi niespodziewanie, najczęściej dotyka tę grupę ludzi

Aniołowie na polu. Objawienia i cuda świętego Izydora Oracza

Sakrament pokuty. Z tych grzechów nie wolno się spowiadać

Wywalczone prawo nie jest dane na zawsze? Amerykanki znów walczą o dostęp do aborcji Ale okazuje się, że nie wszystko to, co czytaliśmy jako dzieci w baśniach, tam pozostaje. Nawet ksiądz Gabriele Amorth, zmarły już rzymski egzorcysta, wierzył w rzucanie klątw na ludzi.

Czym właściwie jest klątwa? To świadoma i bardzo konkretna intencja, która pod postacią wypowiedzianego życzenie i czynności, czyli rytuału, jest skierowana do, a raczej przeciw konkretnej osobie. Klątwa jest używana, by kogoś zniszczyć lub komuś bardzo zaszkodzić.

Klątwę mogą rzucać osoby się w tym specjalizujące, ale też, ktoś kto dopiero zaczyna swoją przygodę z urokami. Osoby wierzące w to zjawisko podkreślają, że użyta przez nieodpowiednie osoby klątwa może być ogromnym zagrożeniem dla danego człowieka.

Reklama

Ofiara klątwy często nie wie, że został na niego rzucony zły urok. Na co więc zwrócić uwagę, by mieć świadomość tego, że dotknęło nas złorzeczenie?

Zdjęcie Jeżeli mamy podejrzenia, że została na nas rzucona klątwa, powinniśmy udać się z tym problemem do specjalisty, który zdejmie z nas zły urok / 123RF/PICSEL

Zobacz też: Polskie czakramy i miejsca mocy - gdzie się znajdują?

Oznaki tego, że ktoś rzucił na nas klątwę. Złe samopoczucie i koszmary to nie wszystko!

Powinniśmy zwrócić uwagę na kilka aspektów, by dowiedzieć się, czy zostaliśmy objęci złym urokiem. Jednym z nich jest pojawienie się... chorób. Jeżeli do tej pory cieszyliśmy się doskonałym zdrowiem, a nagle pojawiają się niewyjaśnione choroby i złe samopoczucie i lekarze rozkładają ręce, to może należy udać się również do osoby, która zobaczy, czy faktycznie ciąży na nas zły urok.

Jeżeli tak faktycznie się dzieje, to klątwę rzucił ktoś, kto bardzo bliski, kierowany zazdrością lub złymi myślami.

Zły humor i kiepskie, ogólne samopoczucie, to kolejne wskazówki. Nagłe wahania nastroju, zbyt intensywne myśli powinny nas skłonić do zastanowienia się, czy ktoś nie myśli o nas w bardzo zły sposób.

Problemy ze snem, a w tym i koszmary - wykluczając powody zdrowotne, nadmierny stres, to zaburzenia snów, koszmary, z których wybudzamy się przestraszeni, z krzykiem, to kolejny krok do tego, by stwierdzić rzucony urok.

Jeżeli wcześniej nie mieliśmy problemów z cerą, a nagle pojawiają się na niej niedoskonałości, także może być to znak rzuconej klątwy.

Topem może być także znajdowanie dziwnych przedmiotów w domu, takie jak splecione gałązki, wstążki. Masz trudność w znalezieniu niektórych swoich zdjęć i bielizny? Te przedmioty często zabierają osoby, które chcą rzucić na ciebie klątwę. Zdjęcia i bardzo osobiste rzeczy są wykorzystywane w czarnej magii.

Możesz też czuć przykry zapach nie wiadomo skąd, a w domu nie brakuje owadów, co wcześniej się nie zdarzało, a podczas spacerów napotykasz na swojej drodze dużo martwych zwierząt.

***

Zobacz także:

Magia horoskopów. Dlaczego tak łatwo dajemy im wiarę?