Letizia długo czekała na sympatię Hiszpanów

Życie i styl Jak królowa Kamila traktuje wnuki? Była synowa ujawniła prawdę Zanim doszło do ślubu Letizi Ortiz Rocasolano i Filipa VI Burbona para musiała się zmierzyć z wieloma plotkami i krytyką. Mówiono, że nawet ówczesny król Juan Carlos nie był zadowolony z wybranki syna. Następca tronu postanowił jednak postawić ultimatum. Zagroził, że jeśli nie dostanie zgody na ślub, zrzeknie się tytułu.

Obecna królewska para poznała się w 2002 roku. Od razu między nimi zaiskrzyło, ale przez długi czas ukrywali swój związek. Filip oświadczył się Letizii w listopadzie 2003 roku i wielu nie kryło niezadowolenia, że koronę będzie nosić rozwódka. Letizia już wcześniej stanęła na ślubnym kobiercu z wieloletnim partnerem, ale ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu i zakończyło się po roku.

Letizia długo czekała na uznanie hiszpańskiego ludu. W ich oczach była karierowiczką, ale z czasem zyskała sympatię. Po raz pierwszy przychylniej spojrzeli na nią po narodzinach pierwszej córki Eleonory, ale to rodzinna tragedia sprawiła, że jej wizerunek się ocieplił. W 2007 roku zdjęcia zapłakanej ciężarnej Letizii na pogrzebie siostry obiegły świat. Wówczas poddani zrozumieli, że mylili się co do przyszłej królowej. W końcu zobaczyli w niej człowieka.

Zdjęcie Królowa Letizia i król Filip VI wraz z córkami / Raúl Terrel/Associated Press/East News / East News

Nagranie króla i królowej Hiszpanii stało się hitem sieci

Letizia Ortiz Rocasolano i Filip VI Burbon pobrali się 22 maja 2004 roku w katedrze Santa Maria la Real de La Almudena w Madrycie. Niedługo więc minie 20 lat od ich ślubu, ale jak się okazuje, uczucie między nimi tli się dokładnie tak samo, gdy się poznali.

Świadczy o tym ich najnowsze nagranie, które pojawiło się na TikToku. Daily Mail Royals opublikowało krótki film przedstawiający Letizię i Filipa na wakacjach na Majorce. Para wręcz nie mogła oderwać od siebie wzroku. Czułe spojrzenie królowej od razu zostało uchwycone przez kamery.

W komentarzach internauci nie kryli zachwytu. "Są uroczą parą z pięknymi dziećmi", "To wyjątkowa królewska para", "Tak właśnie zakochana kobieta traktuje swojego mężczyznę" - pisali internauci.

