Zobacz również: Przynieś do domu gałązkę. Popularne drzewo ma niezwykłe właściwości

Internauci przecierają oczy ze zdumienia. "Świetny przykład dla młodych"

Nagranie, mimo iż pochodzi z 2022 roku, nieustannie wzbudza te same emocje. Stając się viralem, wywołało ogromne poruszenie wśród internautów. Wielu wprost podkreśla, że kobieta jest mistrzynią parkietu, zachwycając się jej tanecznymi ruchami oraz energią. Krótkie wideo polubiono ponad 90 tys. razy.

W sekcji komentarzy wybuchła natomiast prawdziwa dyskusja. "Pokazała, co to znaczy dobrze się bawić", "To najlepsza tancerka, jaką widziałem" - piszą jedni. "Uwielbiam tę babcię. Szczęście i dobra zabawa są u niej na pierwszym miejscu", "Cóż za cudowna kobieta! Tańczy lepiej niż wiele młodszych dziewczyn i ma świetną sukienkę" - dodają inni.

Są też tacy, którzy otwarcie przyznają, że starsza pani jest świetnym przykładem dla młodych. "Siła woli i miłość do życia są fantastyczne. Pewnego dnia chcę taka być!", "Mam nadzieję, że będę tak pełna wdzięku, jak ona w tym wieku" - piszą.

Zobacz również: Czy zakonnica może się malować? Siostra zakonna odpowiada