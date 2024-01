Spis treści: 01 Glicynia najbardziej trującą rośliną roku 2024

02 Dlaczego jest niebezpieczna? Zagrożenia dla zdrowia

03 Uprawa glicynii w ogrodzie. Jakie ma wymagania?

Konkurs organizowany przez Ogród botaniczny w Hamburgu ma na celu podniesienie świadomości na temat toksycznych właściwości roślin uprawianych w domach, ogrodach i przestrzeniach miejskich. W związku z tym każdego roku powstaje lista roślin o potencjalnie niebezpiecznych właściwościach. Następnie odbywa się głosowanie, które wyłania zwycięzców. W poprzednich latach nagrodę przyznano pietruszce , a także ziemniakowi.



Glicynia najbardziej trującą rośliną roku 2024

Glicynia, znana również jako wisteria lub słodlin, to pnącze pochodzące z Dalekiego Wschodu, rosnące również w Ameryce Północnej. Jej piękne kwiaty i aromat wzbudzają zainteresowanie wielu ogrodników. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę, że roślina ta zawiera niebezpieczne substancje, takie jak lektyny, wisterin czy toksyczna żywica. Znajdują się one we wszystkich częściach rośliny — liściach, kwiatach, nasionach, strąkach, korze i korzeniach.

Kolejne miejsca w tegorocznym rankingu najbardziej trujących roślin zajęły:

szparag lekarski,

szczawik czterolistny,

narcyz.

Zdjęcie Na liście najbardziej trujących roślin pojawił się m.in. narcyz / 123RF/PICSEL

Dlaczego jest niebezpieczna? Zagrożenia dla zdrowia

Spożycie glicynii może prowadzić do poważnego zatrucia, objawiającego się bólem brzucha, wymiotami, biegunką, rozszerzonymi źrenicami, bezsennością, zaburzeniami krążenia i zapaścią.

Zjedzenie zaledwie dwóch nasion może wywołać pierwsze objawy zatrucia u dzieci. Roślina ta jest również trująca dla zwierząt domowych, takich jak psy i koty.

Zdjęcie Glicynia szybko się rozrasta i pnie się po różnych przeszkodach / 123RF/PICSEL

Uprawa glicynii w ogrodzie. Jakie ma wymagania?

Glicynia jest również uprawiana w Polsce, a zwłaszcza jej odmiany chińskie i kwieciste. Roślinę tę należy uprawiać na nasłonecznionym, osłoniętym od wiatru stanowisku, najlepiej na południowej ścianie budynków. Glicynia lubi średnio żyzne, wilgotne i przepuszczalne podłoże i to właśnie w nim rośnie najlepiej.

Pomimo jej uroku, ogrodnicy powinni uważać na toksyczność tej rośliny, zwłaszcza jeśli w domu są małe dzieci czy zwierzęta.

