Projektowanie wnętrza domu czy mieszkania to nie tylko wybór odpowiednich mebli, ale również umiejscowienie i dobranie dodatków, które nadają wnętrzom charakteru i sprawiają, że stają się funkcjonalne, klimatyczne oraz przytulne. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że aby móc cieszyć się upragnionym efektem trzeba dopilnować każdego szczegółu. Tyczy się to m.in. oświetlenia, ewentualnych firanek czy zasłon, a także wszystkich detali, które muszą dopasować się do stylu wnętrz oraz ich kolorystyki.

Na szczęście w dzisiejszych czasach można skorzystać z porad ekspertów w dziedzinie projektowania i to im powierzyć wszystko, co z tym związane. Trzeba co prawda liczyć się z dodatkowymi, niemałymi kosztami z tego tytułu, jednak niektórzy po prostu nie wyobrażają sobie gospodarowania przestrzeni na własną rękę.

Najgorsze błędy wnętrzarskie. Polacy popełniają je nagminnie

Garść porad i wskazówek dotyczących urządzania przestrzeni w domu czy miejscu pracy znajdziemy również w sieci - najwięcej jest ich obecnie w mediach społecznościowych. Projektanci wnętrz chętnie i co najlepsze - zupełnie za darmo, dzielą się tam swoimi wskazówkami, radzą co zrobić, aby wnętrze nabrało ciekawszego wyglądu jak i zdradzają błędy, których nigdy nie powinno się popełniać podczas urządzania mieszkania czy domu.

Jedną z takich użytkowniczek jest Iwona Durka - projektantka wnętrz, którą na Instagramie obserwuje już 13 tys. internautów. Na swoim profilu ekspertka porusza sporo ciekawych tematów wnętrzarskich. Ostatnio np. zamieściła nagranie, w którym opowiedziała o błędach, z którymi często spotyka się w polskich domach.

Jako pierwszy podały nieumiejętne dobieranie zasłon do okien.

Za krótkie zasłony - Zasłony powinny delikatnie dotykać podłogi, a nawet ostatnio widzimy trend leżących na ziemi zasłon. Jeżeli uważacie takie rozwiązanie za niepraktyczne, to przynajmniej niech będą pól centymetra nad ziemią. wyjaśnia ekspertka

Następnie wróciła też uwagę na odcienie światła w mieszkaniu. Jej zdaniem nie powinny znacznie się różnić.

Różne barwy światła - ogólnie polecam światło o neutralnej temperaturze barwowej czyli 3500-4500 kelwinów. Jeśli jednak lubicie ciepłe światło np. w sypialni to ok. Najważniejsze, żeby pomieszczenia które się płynnie łącza w domu miały taką samą barwę, lub przynajmniej podobną. kontynuuje projektantka

Kolejnym błędem jaki popełniają Polacy podczas organizacji przestrzeni jest wieszanie telewizora na niewłaściwej wysokości.

Zbyt wysoko powieszony telewizor - Zasada jest prosta. Jak siedzimy na krześle lub na sofie, nasze oczy są na wysokości 100-110 cm. I na takiej wysokości powinien być również zamontowany telewizor. dodała Iwona Durka

Projektantka opowiedziała również o tym, że często zagracamy wnętrza zbyt masywnymi meblami.

- Za małe albo za duże gabarytowo meble - Wielkie, ciężkie meble, stojące na ziemi wyglądają dramatycznie w małych pokojach i na odwrót. W ogromnym pokoju nie postawimy miniaturowego mebla, bo będzie wyglądał komicznie. Co zrobić jeśli macie niewielki salon, a potrzebujecie dużego narożnika lub sofy rozkładanej? Wybierzcie jasny i nie rzucający się w oczy mebel, a uwagę odwróćcie czymś ciekawym na przykład na ścianie.

Ekspertka radzi na koniec, aby w mieszkaniu czy domu zapewnić sobie odpowiednio dużo szafek do przechowywania. Grunt to porządek.

- Za mało miejsca do przechowywania - Wszyscy mamy rzeczy, nawet największy minimalista. A co dopiero powiedzieć o rodzinie 2+2. Dobrze zorganizowany dom, to taki, w którym każda rzecz ma swoje miejsce - spuentowała.

Zgadacie się ze wskazówkami projektantki?

