Od wielu lat Kraków jest ulubionym celem krótkich wypadów mieszkańców Wielkiej Brytanii. Jak się okazuje, urodę tego miasta doceniają też zakochani. To właśnie bowiem stolica Małopolski zajęła pierwsze miejsce w przygotowanym na zlecenie aplikacji Free Now zestawieniu najbardziej romantycznych miast w Polsce. Na drugim miejscu znalazł się Wrocław, tuż za nim uplasował się Gdańsk. Zaraz za podium jest Warszawa, a piąte miejsce przypadło Sopotowi.

Uczestnicy ankiety wskazali nie tylko miasta idealne na walentynkowy wypad dla zakochanych. Wskazali też konkretne miejsca w poszczególnych miastach, gdzie panuje najbardziej romantyczna atmosfera. Ta jest nieodzownym elementem kolacji w restauracji, którą planuje 32 proc. badanych oraz spaceru, który jest dobrą formą spędzenia Walentynek dla 10 proc. respondentów uczestników ankiety.

Gdzie w Krakowie na randkę? Mieszkańcy polecają to miejsce!

Mieszkańcy Krakowa na romantyczny spacer po podwawelskim grodzie polecają uliczki Kazimierza, a także Rynek i Stare Miasto. Dużą popularnością cieszy się też łącząca Kazimierz z Podgórzem Kładka Ojca Bernatka, która słynie z kłódek umieszczanych na niej przez zakochanych.

Taki "most miłości" znajdziemy również we Wrocławiu - to Most Tumski. Poza tym romantycznym zakątkiem wrocławianie polecają odwiedzić również Ostrów Tumski, malowniczy Ogród Japoński oraz Dzielnicę Czterech Wyznań.

Gdzie na randkę w Warszawie i w Trójmieście?

Romantycznych zakątków nie brakuje też w stolicy. Mieszkańcy Warszawy polecają zakochanym spacer w Łazienkach Królewskich, przechadzkę po Krakowskim Przedmieści i Starym Mieście, a po zmroku wizytę w położonym poniżej Starówki Parku Fontann. Za dnia z kolei lepiej odwiedzić ogrody na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, skąd roztacza się piękny widok na Wisłę.

Ci, którzy na randkę wybiorą się do Gdańska lub Sopotu, mogą udać się na romantyczną przechadzkę brzegiem morza. Zdaniem mieszkańców Trójmiasta dobrymi miejscami na randkę są również gdańska Starówka, Park Oliwski, molo w Orłowie oraz molo w Sopocie.

