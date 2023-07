Maja Hyży zaręczyła się

Życie i styl Wakacje Majdanów w pełni. Z kampera przesiedli się na samolot i polecieli do raju Wszystko wskazuje na to, że już niedługo Maja Hyży będzie przygotowywać się do ślubu.

W czerwcu za pośrednictwem Instagrama podzieliła się ze światem zdjęciem swojego pierścionka zaręczynowego, które opatrzyła krótkim opisem. "Wszystko ma swój czas i ma swoje miejsce" - napisała.

Partnerem Mai Hyży jest Konrad Kozak. W lipcu 2022 roku przywitali na świecie córkę Zofię, a dwa lata wcześniej urodziła się ich córka Antonina. Piosenkarka ma również synów Wiktora i Alexandra. Bliźniaki są owocem związku z Grzegorzem Hyżym.

Jak się okazuje, piosenkarka pierwsze co zrobi po ślubie, to przyjmie nazwisko narzeczonego. W rozmowie ze "Światem Gwiazd" wyznała, że obecne nazwisko kojarzy się jej z byłym mężem, dlatego chce je zmienić.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Zobacz także: Anna Popek pokazała zdjęcia znad morza. Zapozowała w stroju kąpielowym

Maja Hyży podzieliła się kolejną radosną nowiną

To jednak nie koniec dobrych wieści. Maja Hyży na swoim instagramowym profilu przekazała informację dotycząca jej nowego teledysku. "Już jest! Kochani, wrzucam wam link do mojego kolejnego dziecka. Mam nadzieję, że utwór i obraz do utworu "Zatrzymać czas" wpadnie wam w ucho i zostanie w waszych głowach tak jak mi. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do tego projektu! - napisała pod postem.

Przy okazji piosenkarka wspomniała o ostatnim koncercie i podziękowała publiczności. Słów wdzięczności nie zabrakło również w kierunku Konrada Kozaka. Jak się okazuje, w teledysku u boku piosenkarki pojawił się jej narzeczony. Maja Hyży zaznaczyła, że to pamiątka na całe życie. "Jestem szczęściarą, że mam tak cudownego faceta, na którego mogę liczyć w każdej sytuacji. To dzięki niemu podczas koncertu miałam spokojną głowę, jeśli chodzi o dzieci. Mamuśkę oglądali razem z Tatusiem w telewizorze, jak wywijała z Enso i Lori na scenie!!! - czytamy na Instagramie.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz także: Danutę Martyniuk czeka kolejna operacja. "To poważny zabieg, który wymaga przygotowania"

Post spotkał się ze sporym zainteresowaniem internautów, którzy niemal natychmiast na niego zareagowali. "Super piosenka i muzyka do potańczenia, ale najbardziej to podoba mi się, że jesteście razem w teledysku i tacy szczęśliwi", "Gratulacje!" - pisali fani.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 63: Klaudia Śmieja INTERIA.PL