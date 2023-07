Majdanowie znów na wakacjach. Po Danii czas na Majorkę

Wierni obserwatorzy instagramowych profili Małgorzaty i Radosława Majdanów od tygodni mogą śledzić bogate relacje z wakacji. Para najpierw podróżowała kamperem, by teraz przesiąść się w samolot i ruszyć na piękną Majorkę. Wszystko to z postojem w Polsce "mimo deszczu".

Radosław Majdan opublikował właśnie zdjęcie, na którymi widzimy poważną Małgorzatę w wannie i jego samego uśmiechniętego od ucha do ucha. Co go tak ubawiło? Możemy się domyślić z opisu, jakim opatrzył zdjęcie: - Krioterapia... bo woda miała niecałe 3 stopnie. Poważny challenge.

Zdjęcie Rozenek w wannie robi furorę

Wszystko wskazuje więc na to, że Małgosia siedzi w wannie z bardzo zimną wodą, być może wręcz z kostkami lodu i zwyczajnie... próbuje przetrwać. Dobrze jej idzie, nawet w tak niekomfortowej sytuacji na zdjęciu wygląda wspaniale.

Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo zabawnych komentarzy. Fani pary prześcigają się w skojarzeniach i "dobrych radach":

"A wystarczyło nad Bałtyk przyjechać"

"Nie mów do mnie teraz"

"Od razu mi się przypomina „Nie zrobię czelendżu, w d..pie mam czelendżu"

Gdzie wypoczywają Majdanowie? Pomponik.pl ustalił, że para przebywa aktualnie w hotelu Formentor na Majorce. To obiek z tradycjami sięgającymi 1929 roku, mieszczący się w pięknej zatoce.

