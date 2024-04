Najpopularniejsze żeńskie imiona w PRL. Czy nadal są chętnie nadawane?

Jakie imiona najchętniej nadawano dziewczynką w okresie PRL-u? Czy dziś są one równie popularne? A może odeszły do lamusa i czekają na dnie wielkiej skrzyni imion, aż ktoś sobie o nich przypomni? W to, że wrócą kiedyś do łask, nikt chyba nie wątpi, jak pokazują przykłady Franka, Zosi czy Antosi.