Spis treści: 01 13. emerytura 2024

02 14. emerytura 2024

03 Emerytura honorowa dla 100-latków 2024

04 Mama 4+ 2024

05 500 plus dla seniora 2024

06 Sołtysowe 2024

07 Dodatek dla strażaków i ratowników górskich 2024

13. emerytura 2024

13. emerytura jest jednorazowym dodatkiem wypłacanym w wysokości najniższej obowiązującej emerytury od 1 marca bieżącego roku. Starać się o nią mogą zarówno emeryci, jak i renciści, bez względu na to, ile przysługuje im emerytury podstawowej. Pieniądze wypłacane są w kwietniu przez ZUS.

W 2024 roku 13. emerytura może wynieść nawet 1783,82 zł brutto, czyli 1623,27 zł na rękę. Będzie to o około 178 zł więcej w porównaniu do 2023 roku. Aby otrzymać świadczenie, nie trzeba składać żadnych wniosków.

14. emerytura 2024

14. emerytura to jednorazowy dodatek dla emerytów i rencistów, którzy dostają niską emeryturę, przez co nie każda osoba pobierająca świadczenie może na nią liczyć. Wysokość czternastki jest równa wysokości najniższej obowiązującej emerytury od 1 marca bieżącego roku. W 2024 roku najprawdopodobniej wyniesie więc 1783,82 zł brutto, czyli 1623,27 zł na rękę.

Pełną wartość 14. emerytury dostaną osoby, których świadczenie mieści się w limicie 2900 zł brutto. Jeśli emerytura lub renta przekracza ustalony próg, wówczas świadczeniobiorcy dostaną pomniejszoną czternastkę zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

14. emerytura to kolejne, dodatkowe świadczenie pieniężne, które trafi do emerytów i rencistów

Czternasta emerytura nie jest wypłacana w jednym, określonym terminie. Czas wypłat co roku wyznacza właściwy minister. W poprzednim roku dodatek przekazywany był do świadczeniobiorców we wrześniu. Aby otrzymać pieniądze, nie trzeba składać żadnych wniosków.

Emerytura honorowa dla 100-latków 2024

Ten dodatek przysługuje tylko emerytom, którzy ukończyli sto lat. Wypłacany jest on co miesiąc, bez względu na wysokość przysługującego świadczenia. Suma emerytury honorowej jest zależna od wysokości średniego wynagrodzenia obowiązującego w bieżącym roku.

W 2023 roku emerytura honorowa była przekazywana w wysokości 5540,25 zł. Według szacunków od marca 2024 roku dodatek będzie wypłacany w kwocie ponad 6 tys. zł. Obecnie nie wiadomo dokładnie, o ile on wzrośnie. Do otrzymania świadczenia nie trzeba składać żadnych wniosków.

Mama 4+ 2024

Dodatek Mama 4+ przysługuje rodzicowi, który zamiast pracy zawodowej podjął się wychowywania co najmniej czworga dzieci. Wysokość tego rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego jest równa najniższej obowiązującej emeryturze. Zmienia się więc wraz z marcową waloryzacją emerytur.

Dodatek otrzymają ci, którzy spełnili kryterium wieku i złożyli stosowny wniosek. Dla matki próg wieku wynosi minimum 60 lat, natomiast dla ojca minimum 65 lat. Pełna kwota świadczenia przysługuje tylko tym, którzy nie pobierają emerytury ani renty.

500 plus dla seniora 2024

500 plus dla seniora to dodatek nie tyle, co dla emerytów, a dla osób starszych, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Starać się mogą o niego ci, którzy spełnią kryterium dochodów oraz złożą wniosek. Pieniądze przekazywane są co miesiąc.

Na dodatkowe świadczenie w postaci 500 plus mogą liczyć również seniorzy

W 2023 roku do pobierania dodatku upoważnione były osoby, których emerytura lub renta nie przekroczyły progu 2157,80 zł brutto. Nowy próg dochodowy będzie obowiązywał od 1 marca 2024 roku.

Pełną kwotę 500 plus dla seniora otrzymają tylko te osoby, których dochód zmieścił się w wyznaczonym limicie. Po przekroczeniu progu wypłacana kwota jest pomniejszana zgodnie z zasadą “złotówka za złotówkę".

Sołtysowe 2024

Sołtysowe to dodatek do emerytur, który mogą otrzymać emerytowani sołtysi. Funkcja powinna być w przeszłości pełniona przez co najmniej dwie kadencje, bez konieczności zachowania ciągłości. Świadczenie wypłacane jest co miesiąc o wartości 300 zł.

Drugim warunkiem, który trzeba spełnić, aby pobierać pieniądze w ramach Sołtysowego, jest złożenie wniosku.

Na dodatek do emerytury mogą liczyć także strażacy oraz ratownicy górscy. Wypłacany jest on bez względu na wysokość pobieranej emerytury, jednak istotna jest długość pełnienia czynnej służby. U kobiet powyżej 60 r.ż. powinna ona trwać 20 lat, natomiast u mężczyzn powyżej 65 r.ż. to 25 lat.

W 2023 roku dodatek dla strażaków i ratowników wyniósł 230 zł. Przekazywana co miesiąc kwota w 2024 roku może wzrosnąć nawet do 260 zł.