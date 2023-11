Spis treści: 01 Dodatkowe 5 tys. zł do emerytury. Tylko dla konkretnej grupy seniorów

02 Emerytura honorowa: ile wynosi?

03 Liczba 100-latków w Polsce rośnie

Konkretna grupa seniorów może liczyć na specjalny dodatek do emerytury. Chodzi o tzw. emeryturę honorową. Kto może ją otrzymać?

Świadczenie jest dedykowane wyłącznie osobom, które ukończyły 100 lat. Świadczenie, które obecnie wynosi 5540 zł otrzymują wszyscy seniorzy spełniający to kryterium.

Środki w ramach emerytury honorowej wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłaca z kolei środki osobom powiązanym z rolnictwem. Świadczenie wypłacają też resortowe zakłady emerytalne MON i MSWiA.

Jedynym kryterium otrzymania emerytury honorowej jest wiek - osoby ubezpieczone w ZUS lub KRUS nie muszą składać wniosków i innych dokumentów, aby ją otrzymać. Środki są przyznawane automatycznie. W innej sytuacji są seniorzy, którzy nie pobierają emerytury z ZUS lub innego organu emerytalnego - takie osoby muszą złożyć wniosek o przyznanie emerytury honorowej i przedstawić dokument potwierdzający, że ukończyli 100 lat.

Zdjęcie Wybrani seniorzy mogą otrzymać emeryturę honorową / 123RF/PICSEL

Wysokość emerytury honorowej zależy od kwoty bazowej obowiązującej w dniu urodzin seniora. Kwota ta ulega zmianie wraz z waloryzacją i obowiązuje od 1 marca każdego roku do końca lutego kolejnego roku. I tak, do lutego 2024 świadczenie honorowe będzie wypłacane w wysokości 5540,25 zł brutto. Świadczenie nie podlega waloryzacji, a to oznacza, że będzie wypłacane do końca życia w takiej wysokości, jakiej pierwotnie zostało przyznane.

Warto dodać, że emerytura honorowa jest wypłacana wspólnie z emeryturą lub rentą co miesiąc.

Rzecznik ZUS w rozmowie z PAP przekazał, że w ubiegłym roku emeryturę honorową w całej Polsce otrzymywało 2689 osób.

- Widzimy, że ta liczba stale rośnie z miesiąca na miesiąc. Dziś to już 2,9 tys. osób - przekazał Paweł Żebrowski.

Według danych GUS, w 2021 roku przeciętna długość życia mężczyzn w Polsce wynosiła 71,8 lat, a kobiet - 79,7 lat. Trzy lata temu w naszym kraju żyło 2200 osób, które miały ponad 100 lat.

Seniorzy, którzy ukończyli 100 lat przed 1 marca 2023 roku otrzymują emeryturę honorową w wysokości 4944, 70 zł. Osoby urodzone po 1 marca otrzymują emeryturę honorową w wysokości 5440,25 zł brutto.

Według danych ZUS, obecnie świadczenie pobiera 2850 osób w całej Polsce. Zdecydowaną większość stanowią kobiety - dodatek do emerytury otrzymuje 2420 kobiet i 430 mężczyzn.

