Do tanga trzeba dwojga – także w sypialni. Udane życie intymne to takie, które sprawia frajdę każdej ze stron. Kluczem do sukcesu jest nie tylko dopasowanie fizyczne, ale również emocjonalne. I szczera rozmowa – powtarzają jak mantrę eksperci.

Jednym z nich jest David Smiedt, który udziela intymnych porad czytelnikom australijskiego magazynu "Body+Soul". Seks opisuje z męskiej perspektywy, czym daje do myślenia innym mężczyznom, ale też sporo wyjaśnia ich partnerkom.

W najnowszej publikacji wskazał cztery największe błędy popełniane przez panów w łóżku. Zdaniem komentatorów, trafił w czuły punkt.

Zdjęcie Satysfakcjonujące życie intymne to ważny element udanego związku / 123RF/PICSEL

Budowanie atmosfery

Niektórzy kochankowie skupiają się tylko na tym, co rozgrywa się w sypialni. Według Davida odpowiednią atmosferę należy zacząć budować dużo wcześniej. Przez cały dzień warto sprawiać partnerce drobne przyjemności i nie stronić od komplementów pod jej adresem. Zbliżenie to finał tych starań.

Przystawka ważna jak danie główne

Ekspert przypomina, jak istotną rolę odgrywa atmosfera, otoczenie, czułe słówka i gra wstępna. Według niego seks smakuje jeszcze lepiej, gdy odpowiednio się do niego przygotujemy. Chodzi o "rozgrzanie" partnerki przed głównym punktem programu. W taki sposób, jaki lubi.

Zdjęcie Ekspert zachęca mężczyzn, by wsłuchali się w potrzeby swoich partnerek / 123RF/PICSEL

Przekazanie inicjatywy

Niektórzy twierdzą, że "prawdziwy mężczyzna" nie może się wahać. David zachęca jednak, by przekazać inicjatywę kobiecie – jeśli tylko ma na to ochotę. "Niech kontroluje tempo i wybierze pozycję" – radzi. Nikomu to nie ujmuje, a może wprowadzić coś nowego do sypialni.

Szczęśliwe zakończenie

Po wszystkim partner odwraca się i zasypia? Teoretycznie nie ma w tym niczego złego, ale warto przynajmniej się przytulić, powiedzieć coś miłego, popatrzeć sobie w oczy. W taki sposób budujemy więź i miłe wspomnienia. Odwrócenie się plecami pozostawia niesmak.

