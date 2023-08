Ja bym nie dała. Napiwek to forma nagrody za to, że DOSKONALE się tam czujemy. W innym wypadku wygląda to jakby ktoś nam zrobił przykrość a my mu buch-kasę dodatkową do łapy. Samo to, że mamy wątpliwości-już jest podpowiedzią do tego pytania. Napiwek nie jest naszym obowiązkiem.