Kuria ostrzega duszpasterzy. Coraz więcej fałszywych zaświadczeń

Życie i styl "Przez inflację nie stać mnie na wesele. Nie zaproszę wszystkich ciotek, nie będzie wódki i zespołu" LIST Przyszli małżonkowie, by móc przystąpić do sakramentu małżeństwa, muszą odbyć katechezy przedślubne i uzyskać zaświadczenia potwierdzające obecność. Niektórzy narzeczeni postanowili ułatwić sobie proces przygotowań do ślubu i zaczęli posługiwać się fałszywymi dokumentami. Okazuje się, że odpowiednie zaświadczenie można kupić przez internet. O pladze oszustw poinformowała Kuria Diecezjalna w Rzeszowie, która w ostatnim czasie wydała komunikat dotyczący fałszowania zaświadczeń dotyczących udziału w naukach przedmałżeńskich.

"W związku z powtarzającym się coraz częściej problemem sfałszowanych zaświadczeń dot. katechez przedślubnych i indywidualnych rozmów w poradni życia rodzinnego, bardzo prosimy duszpasterzy o dokładne weryfikowanie okazywanych dokumentów. Wszystkie zaświadczenia wydawane na terenie diecezji rzeszowskiej opatrzone są indywidualnym numerem, powinny zawierać podpis duszpasterza i doradcy życia rodzinnego" - czytamy na oficjalnej stronie.

Sprawą fałszywych zaświadczań zajęła się "Gazeta Wyborcza" i skontaktowała się z Kurią Diecezjalną w Rzeszowie. Rzecznik Tomasz Nowak stwierdził, że w ostatnim czasie ujawniono kolejny przypadek fałszywego zaświadczenia. To właśnie dlatego zdecydowano się wydać komunikat przestrzegający innych duszpasterzy. Kilka miesięcy temu również odkryto, że dokument, którym posługiwali się narzeczeni, był fałszywy.

Zdjęcie Katechezy przedślubne mają na celu bezpośrednie przygotowanie narzeczonych do zawarcia małżeństwa / 123RF/PICSEL

Okazuje się, że odbycie katechez przedślubnych w kościele to koszt mniej więcej 150 zł od osoby. "Gazeta Wyborcza" podaje, że zdobycie sfałszowanego zaświadczenia w internecie kosztuje od 150 do 300 zł.

Dziennikarka, która opisała tę sprawę, skontaktowała się z osobą, która oferuje tego typu rozwiązania nowożeńcom. Oprócz zaświadczenia dotyczącego nauk przedmałżeńskich jest również możliwość uzyskania dokumentów dotyczących sakramentów lub uczestnictwa w lekcjach religii.

Przygotowania do ślubu kościelnego

W Kodeksie Prawa Kanoniczego można znaleźć rozdział zatytułowany "Pasterska troska i czynności poprzedzające zawarcie małżeństwa". Kan. 1063 ust. 2 stanowi, że "duszpasterze mają obowiązek troszczyć się o to, aby własna wspólnota kościelna świadczyła pomoc wiernym, dzięki której stan małżeński zachowa ducha chrześcijańskiego i będzie się doskonalił. Ta pomoc winna być udzielana przede wszystkim: przez osobiste przygotowanie do zawarcia małżeństwa, przysposabiające nupturientów do świętości ich nowego stanu i jego obowiązków".

Narzeczeni do kancelarii parafialnej powinni udać się najpóźniej trzy miesiące przed planowanym ślubem. Na spotkaniu z duszpasterzem należy okazać m.in. świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (to dalszy etap przygotowania do małżeństwa, który jest dedykowany osobom, które przyjęły sakrament bierzmowania), dowód osobisty i świadectwo chrztu.

Wówczas ustalane są wszelkie szczegóły dotyczące ceremonii, a także bezpośredniego przygotowania narzeczonych do małżeństwa. Przed udzieleniem ślubu spisywany jest również protokół badania kanoniczno-duszpasterskiego.

Zdjęcie Przyszli małżonkowie, by móc przystąpić do sakramentu małżeństwa, muszą odbyć katechezy przedślubne / 123RF/PICSEL

Czym są katechezy przedślubne?

Katechezy przedślubne mają na celu bezpośrednie przygotowanie narzeczonych do zawarcia małżeństwa. Dzięki temu mają również pogłębić relacje nie tylko między sobą, ale także z Bogiem.

Jak czytamy na oficjalnej stronie Diecezji Rzeszowskiej, bezpośrednie przygotowanie do ślubu oprócz katechez i spotkania z duszpasterzem w kancelarii parafialnej obejmuje również spowiedź przedślubną, rozmowę dotyczącą wiedzy religijnej narzeczonych, a także co najmniej trzy spotkania w Poradni Życia Rodzinnego.

Podano, że w trakcie katechez z kapłanem omawiane są takie tematy jak: teologia sakramentu małżeństwa, etyka miłości małżeńskiej czy też rodzina w służbie życiu. Z kolei doradca życia rodzinnego porusza kwestie płodności, metody naturalnego planowania rodziny, małżeństwa i współżycia.

Diecezja Rzeszowska podaje, że katechezy przedślubne oraz spotkania w Poradni Życia Rodzinnego to integralna całość, która jest dopełnieniem spotkań z duszpasterzem. W związku z tym uzyskanie zaświadczenia jest możliwe jedynie w przypadku uczestniczenia we wszystkich punktach przygotowań. Wymagana jest również aktywność na spotkaniach.

