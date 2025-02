Migrena to przewlekła choroba neurologiczna, która objawia się nawracającymi silnymi bólami głowy, które trwają nieprzerwanie od 4 do 72 godzin. Migrenowe bóle głowy są niezwykle silne i uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Często towarzyszą im nudności, wymioty, nadwrażliwość na światło i dźwięki. Większość pierwszych napadów migreny pojawia się przed 40. rokiem życia, a kobiety chorują cztery razy częściej niż mężczyźni. Obecnie uważa się, że przyczyną migreny są zarówno uwarunkowania genetyczne, jak i czynniki środowiskowe, które określa się też czynnikami wyzwalającymi.

Zalicza się do nich przemęczenie, silny stres, niedobory snu, spożywanie alkoholu i produktów bogatych w kofeinę, a także żywności wysokoprzetworzonej z dużą ilością soli. Osoby cierpiące na migreny zgłaszają też częstsze napady bólu w związku z niekorzystnym ciśnieniem atmosferycznym. Lekarze podejrzewają także, że do rozwoju schorzenia mogą się przyczyniać żeńskie hormony płciowe oraz wahania hormonalne w cyklu miesięcznym.

Badacze podejrzewają jednak, że chodzi m.in o utrzymywanie niezdrowej postawy ciała, co prowadzi do zwyrodnień kręgosłupa (tzw. syndrom smsowej szyi), a te sprzyjają częstszym bólom głowy. Długotrwałe wpatrywanie się w ekrany powoduje też cybersickness , czyli wirtualną chorobę lokomocyjną . Objawia się ona mdłościami, zawrotami i bólem głowy. Częste korzystanie z telefonów, zwłaszcza wieczorem, utrudnia też zasypianie i znacznie pogarsza jakość snu . A to kolejny czynnik wyzwalający migrenę.

Uważaj na częste korzystnie z telefonu. To szkodliwe dla psychiki i może przyczyniać się do rozwoju migreny

Uważaj na częste korzystnie z telefonu. To szkodliwe dla psychiki i może przyczyniać się do rozwoju migreny 123RF/PICSEL

Zbyt częste korzystanie z telefonu powoduje także inne niekorzystne dla zdrowia efekty. Badania potwierdzają, że to częsta przyczyna zaburzeń lękowych, depresji i stresu. Uzależnienie od smartfonów wiąże się też z pogorszeniem pamięci i problemami z koncentracją. Ponad połowa użytkowników smartfonów cierpi na FOMO, czyli lęk przed tym, że ominie nas jakaś ważna wiadomość. Pozorne wrażenie, że czujemy wibracje to z kolei "wibracje fantomowe" i poważny objaw uzależnienia. Ciągłe przewijanie kolejnych krótkich treści angażuje wiele zmysłów i prowadzi też do silnego zmęczenia, mimo że tak naprawdę nic nie robimy. Lekarze ostrzegają też, że niebieskie światło emitowane przez ekrany powoduje wady wzroku, a ciągłe korzystanie ze słuchawek pogarsza słuch i może przyczyniać się do powstawania uciążliwych szumów usznych.