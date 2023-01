Naukowcy są zdania, że psom ogon służy głównie do porozumiewania się

Uważano, że ogon pomaga psu w sprawniejszym poruszaniu się, zwłaszcza podczas gwałtownych skrętów i skoków. Choć u niektórych gatunków zwierząt tak się dzieje, to okazuje się, że u psowatych wcale tak nie jest. Wygląda więc na to, że psom ogon służy głównie do merdania.

Zdjęcie Naukowcy ustalili, że psi ogon służy im głównie do porozumiewania się / 123RF/PICSEL