Nawet 15 milionów kierowców musi wymienić prawo jazdy. Sprawdź, czy masz ten znak na dokumencie

Nawet 15 milinów Polaków, którzy posiadają bezterminowe prawo jazdy, będzie musiało wymienić swój dokument uprawniający do kierowania pojazdem. To pokłosie dostosowania krajowych przepisów do unijnych regulacji.