Dziedziczenie części składek emerytalnych po zmarłym. Jak to działa?

ZUS wyjaśnia, że prawo do dziedziczenia mają osoby wskazane przez zmarłego, który był członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE) oraz tych, którzy, chociaż do OFE nie przystąpili, urodzili się po 1968 roku. Jeżeli zmarły nie złożył żadnej dyspozycji dotyczącej dziedziczenia, środki wchodzą w skład masy spadkowej.

Czym jest subkonto w ZUS i jaka część składki na nie trafia?

Subkonto to część indywidualnego konta każdego ubezpieczonego w ZUS, który choć raz dokonał zgłoszenia do ubezpieczeń, np. w przypadku podjęcia pierwszej pracy. ZUS prowadzi subkonto dla wszystkich ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r., którzy są członkami OFE, oraz dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1968 r., niezależnie od przynależności do OFE.



Obecnie na subkonto trafia 7,3 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, jeśli ubezpieczony nie przystąpił do OFE lub składa oświadczenie, aby składka była przekazywana tylko na subkonto. W przypadku członków OFE 2,92 proc. składki emerytalnej idzie do OFE, a 4,38 proc. trafia na subkonto w ZUS.

Zdjęcie Jeśli ubezpieczony nie przystąpił do OFE, na jego subkonto trafia 7,3 proc. podstawy wymiaru składki / 123RF/PICSEL

Zasady dziedziczenia pieniędzy. Istotny jest jeden krok

Prawo do dziedziczenia przysługuje nie tylko rodzinie zmarłego, ale także każdej osobie fizycznej, na przykład przyjacielowi.



Pamiętajmy jednak, że wypłata nie następuje automatycznie po śmierci ubezpieczonego. Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku, tłumaczy, że osoba uprawniona do dziedziczenia musi złożyć wniosek w odpowiednie miejsce.



Jeśli spadkodawca zmarł przed osiągnięciem wieku emerytalnego, należy złożyć wniosek do funduszu. Wówczas OFE przekazuje go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Natomiast w przypadku osiągnięcia wieku emerytalnego przez zmarłego małżonka, odpowiedni wniosek składamy w ZUS-ie. Jego wzór jest dostępny na stronie zus.pl.



Wniosek o wypłatę środków można złożyć w nieograniczonym czasie, nie obowiązują tutaj żadne terminy.

