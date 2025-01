Jaka pogoda czeka nas w weekend?

W piątek na ogół zachmurzenie duże z przelotnymi opadami śniegu, a na północy i na wschodzie możliwy również deszcz ze śniegiem. Przyrost grubości pokrywy śnieżnej na wybrzeżu i południu Śląska oraz Małopolski o 5 cm, a w Bieszczadach o 12 cm.

Przejściowo na północy kraju w czasie opadów śniegu widzialność może być ograniczona do około 100 metrów - ostrzegają specjaliści z IMGW. Niewykluczone, że na wybrzeżu pojawią się również burze.

Temperatura maksymalna od 1 st. C na zachodzie i południu, do 6 "kresek" na wschodzie, w rejonach podgórskich Karpat i Sudetów około 1 st. C poniżej zera. Wysoko w Sudetach porywy wiatru mogą osiągać do 120 km/h, na wybrzeżu do 85 km/h, a nad resztą kraju nieco spokojniej, bo do 65 km/h.

W nocy z piątku na sobotę utrzyma się duże zachmurzenie. Należy spodziewać się gdzieniegdzie obfitych opadów śniegu. "Na północy i południu opady przejściowo o umiarkowanym natężeniu; prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 5 cm do 8 cm" - wskazuje IMGW.

W dzień zachmurzenie duże, a większe przejaśnienia możliwe tylko na zachodzie Polski. Synoptycy z IMGW prognozują miejscami przelotne opady śniegu, a nad morzem deszczu ze śniegiem. Niewykluczone, że na południu, w centrum i na wschodzie przybędzie do 5 cm świeżego, białego puchu.

Zrobi się zimniej - od -2 st. C w centrum i na południu kraju do 2 st. C nad morzem, natomiast w rejonach podgórskich Karpat około -4 st. C - wynika z prognozy IMGW.

Noc z soboty na niedzielę to nadal duże zachmurzenie z przelotnymi opadami śniegu, którego w niektórych regionach pojawi się całkiem sporo. "Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej w południowej połowie kraju o 5-7 cm, na południu Małopolski o 10 cm, natomiast na południu Śląska o 15 cm" - czytamy na imgw.pl.

Poniedziałek powita nas mrozem - ranem prognozowana temperatura może wynieść -7 st. C. W dzień termometry wskażą od -2 st. C do 0 st. C, cieplej tylko nad morzem ok. 2 st. C. We wtorek przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, ale na południu i wschodzie Polski mogą pojawić się opady marznące powodujące gołoledź.

"Noc mroźna, na południu spadki nawet do -10 st. C. Temperatura maksymalna w dzień od 0 st. C na wschodzie do 3 st. C na zachodzie i 5 st. C nad morzem" - informuje IMGW.

W którym regionie Polski spadnie najwięcej śniegu? 123RF/PICSEL

W połowie tygodnia przyjdzie ocieplenie?

Jeśli prognozy synoptyków się potwierdzą, to w środę na zachodzie kraju temperatura wzrośnie do 5 st. C. Natomiast mieszkańcy wschodnich regionów Polski powinni spodziewać się opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. Tam termometry wskażą ok. 2 st. C.

Na południu nie wyklucza się marznących opadów powodujących gołoledź, dlatego należy pamiętać, że na drogach i chodnikach może być bardzo ślisko.

W czwartek najzimniej na wschodzie - ok. 1 st. C, a najcieplej na zachodzie - do 7 "kresek" powyżej zera. Niestety niebo nad Polską będzie pokryte chmurami, a wielu miejscach czekają nas opady deszczu.

