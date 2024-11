Jak już informowaliśmy, na tegorocznej liście najlepszych świątecznych jarmarków przygotowanej przez CNN znalazły się dwa polskie miasta: Kraków i Wrocław. Co zachwyciło amerykańskich dziennikarzy? Sprawdźcie: Dwa polskie miasta docenione. Kraków i Wrocław wśród najlepszych na świecie

Dziennikarze podkreślają, że chociaż to Kraków cieszy się pod tym względem największym zainteresowaniem, to właśnie w "mieście jak z pocztówki, wolnym od tłumów, organizowany jest najlepszy, ale wciąż niedoceniany jarmark świąteczny". Autor artykułu zachęca do odwiedzin i dodaje, że Gdańsk od Wielkiej Brytanii dzielą jedynie dwie godziny lotu samolotem.