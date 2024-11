Dlaczego Polacy coraz chętniej spędzają święta Bożego Narodzenia za granicą?

Okres przygotowań do świąt Bożego Narodzenia wiąże się ze wzmożonym napięciem oraz intensywnymi emocjami wywołanymi natłokiem przedświątecznych obowiązków, takich jak zakupy, przyrządzanie potraw, gruntowne sprzątanie i dekorowanie domu. W tym okresie niektórzy z trudem znajdują czas na relaks i czerpanie radości z nadchodzących świąt. Chęć przeżycia Bożego Narodzenia bez zbędnego pośpiechu i presji to jeden z ważnych powodów, dla których coraz więcej osób decyduje się na zagraniczne wyjazdy.

Wyjazd wypoczynkowy w okresie świąt to nie tylko sposób na relaks, ale również szansa na odkrycie nowych miejsc i doświadczenie świątecznego klimatu w zupełnie innym otoczeniu. Co więcej, wiele hoteli oferuje w tym okresie specjalne pakiety bożonarodzeniowe, które zawierają kolacje wigilijne z elementami lokalnych tradycji.

Takie wycieczki stają się nie tylko formą ucieczki od codziennych obowiązków, lecz także sposobem na przeżycie wyjątkowych chwil w gronie najbliższych.

Gdzie Polacy najchętniej latają w święta? Eksperci wskazali najpopularniejsze kierunki

Polacy podróżujący za granicę w grudniu w dużej mierze stawiają na korzystne ceny wyjazdów oraz gwarancję dobrej pogody. Jak wynika z danych eSky.pl i Fru.pl, w okresie świąt najchętniej wybieramy ciepłe kierunki turystyczne, czyli miejsca, w których możemy uciec od szarej zimowej aury.

- Tradycyjnie największą popularnością wśród Polaków, którzy rezerwują swoje podróże z eSky.pl, cieszą się kierunki oferujące najwięcej słońca w okresie jesienno-zimowym. W tym roku można wyróżnić Maltę, Cypr, Wyspy Kanaryjskie, a także Maderę i region Algarve obejmujący całe południowe wybrzeże Portugalii - wskazuje nam Deniz Rymkiewicz, ekspert internetowego biura podróży eSky.pl.

Podobne dane przedstawiła nam Brand Managerka Fru.pl, Marta Gałuszka, która do listy słonecznych hitów takich jak Malta czy Teneryfa dodała popularne europejskie miasta:

- Rezerwacje Fru.pl pokazują, że w nadchodzącym okresie świątecznym Polacy najchętniej polecą do Londynu, na Maltę, Teneryfę, do Lizbony, Barcelony, na Majorkę, do Rzymu i Eindhoven. Są to jednak dane na koniec października, a im bliżej wyjazdu, tym więcej rezerwacji, więc być może inne miasta będą wieść wtedy prym.

Jak się też okazuje, coraz więcej osób decyduje się na nieco bardziej odległe i egzotyczne kierunki:

- Nie ograniczamy się tylko do Europy. Część osób poszukujących ciepła spędzi święta w Afryce lub na Bliskim Wschodzie, ze szczególnym naciskiem na Maroko i Zjednoczone Emiraty Arabskie - dodaje Deniz Rymkiewicz.

Rezerwacje Fru.pl pokazują, że w nadchodzącym okresie świątecznym Polacy chętnie wybierają m.in. Lizbonę. 123RF/PICSEL

Loty na Boże Narodzenie w korzystnych cenach. W te miejsca polecimy najtaniej

Polacy bardzo chętnie samodzielnie organizują swoje wyjazdy, korzystając z tanich połączeń lotniczych oferowanych przez niskobudżetowych przewoźników. Zapytaliśmy więc ekspertkę z Fru.pl, jakie są ceny biletów lotniczych na święta Bożego Narodzenia w tym roku.

- Nie ma tu jednej tendencji - część kierunków podrożała, kilka innych jest tańszych - wyjaśnia nam Marta Gałuszka.

Jak wskazała Brand Managerka Fru.pl miejscami, w które polecimy drożej niż w zeszłym roku w okresie świąt Bożego Narodzenia, są Londyn i Lizbona. Obecnie cena za bilet do stolicy Anglii jest wyższa o 46 proc. i wynosi średnio 623 zł, natomiast w roku ubiegłym wynosiła 427 zł. Z kolei bilet lotniczy do Lizbony w ubiegłym roku kosztował średnio 1084 zł, a obecnie musimy przygotować się na wydatek rzędu 1417 zł (wzrost o 31 proc.)

Zatem gdzie możemy polecieć taniej?

- Tańsze kierunki to uwielbiana i popularna Barcelona, gdzie ceny biletów lotniczych są obecnie niższe o 13 proc., odnotowując spadek z 727 zł w 2023 do 636 zł w bieżącym roku, czy też Paryż, do którego polecimy za średnio 444 zł. W zeszłym roku za lot do stolicy Francji zapłacilibyśmy 574 zł, czyli o 23 proc. więcej - wskazuje Marta Gałuszka.

Wszystkie powyższe przykłady dotyczą wylotów z Warszawy.

Wybór odpowiedniego kierunku na wypoczynek w okresie Bożego Narodzenia może być nie lada wyzwaniem, dlatego zapytaliśmy ekspertkę z Fru.pl, gdzie według niej warto polecieć w tym czasie, biorąc pod uwagę fakt, że wielu Polaków pragnie spędzić święta w słońcu, z dala od zimy.

- W takim przypadku świetnym wyborem będzie słoneczne Alicante - loty z Katowic w okresie okołoświątecznym kosztują ok. 500 zł. Warto również rozważyć urlop w urokliwej Maladze (z Warszawy to koszt ok. 900 zł) lub na rajskiej Teneryfie, gdzie bilet to ok. 1400-1500 zł w obie strony - wskazuje ekspertka.

W hiszpańskim Alicante można liczyć na ponad 300 dni słonecznych w ciągu roku. 123RF/PICSEL

Bożonarodzeniowy wypoczynek w formule lot plus hotel. Gdzie warto polecieć w 2024 roku?

Dużą popularnością wśród turystów cieszą się także pakiety lot plus hotel, które możemy wykupić w biurach podróży, również tych internetowych. Deniz Rymkiewicz z eSky.pl zaprezentował nam kilka kierunków, które warto rozważyć, planując wyjazd w okresie Bożego Narodzenia:

- Przykładowo w granicach 1,1-1,8 tys. zł od osoby za siedem noclegów można zarezerwować wyjazd w formule lot plus hotel na Maltę lub Cypr, z czego niektóre oferty już zawierają śniadanie w cenie. Nieco więcej, bo od 2 tys. zł za osobę, trzeba zapłacić za pakiet z przelotem i siedmioma nocami na Wyspach Kanaryjskich (np. na Teneryfie). Z kolei do portugalskiego Algarve w okresie świątecznym wyjedziemy za ok. 3,1-3,3 tys. zł.

Z kolei osoby, którym marzą się święta w nieco bardziej egzotycznej scenerii, pod uwagę mogą wziąć Maroko czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jak wyjaśnił nam ekspert, podróż do Maroka w drugiej połowie grudnia będzie kosztować nas 2,5-2,7 tys. zł za lot i tygodniowy pobyt w pakiecie dla jednej osoby. Z kolei za świąteczny tydzień w Dubaju czy Abu Zabi zapłacimy 3,3-3,5 tys. zł od osoby.

