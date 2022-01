Edward Gierek. Działalność polityczna

Edward Gierek urodził się w 2013 roku we wsi Porąbka, która dzisiaj jest dzielnicą Sosnowca na Śląsku. Pochodził z rodziny robotniczej, jego ojciec Adam był górnikiem. On także pracował w tej branży - na emigracji we Francji i Belgii, gdzie nauczył się mówić po francusku.

W międzyczasie rozpoczął działalność polityczną. W latach 1970-1980 Gierek był Pierwszym Sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Po strajkach sierpniowych został odsunięty od władzy. Jego rządy są ocenianie dwojako.

Edward Gierek. Życie prywatne

Edward Gierek ożenił się ze Stanisławą w 1937 roku. Kobieta również pochodziła z Sosnowca i miała tytuł magistra z historii. Małżonkowie często pokazywali się razem, a Stanisławę Gierek zaczęto nazywać pierwszą damą Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Zdjęcie Grób Edwarda i Stanisławy Gierek w Sosnowcu / Łukasz Kalinowski / East News

Polityk zmarł w 2001 roku na pylicę płuc, a jego żona sześć lat później. W pogrzebie Gierka wzięło udział aż 10 tysięcy osób. Został pochowany na katolickim cmentarzu w Sosnowcu, a uroczystość miała, zgodnie z jego wolą, charakter świecki.

Małżeństwo miało trzech synów. Najstarszy z nich, Adam, również został politykiem. Był senatorem, a także posłem do Parlamentu Europejskiego. Pozostali synowie już nie żyją - Zygmunt zmarł w wieku niemowlęcym, a Jerzy w 2016 roku.



Zdjęcie Adam Gierek, najstarszy syn Edwarda, także działał w polityce / Łukasz Kalinowski / East News

Edward Gierek. Film

Dzisiaj, 21 stycznia, premierę w kinach ma film o życiu polityka, zatytułowany "Gierek". Jego reżyserem jest Michał Węgrzyn. Tytułową rolę zagrał Michał Koterski, który w ramach przygotowania przytył aż 17 kilogramów, a w jego żonę wcieliła się Małgorzata Kożuchowska.



