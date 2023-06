Zobacz też: Duszno i parno. Fala upałów przetacza się przez Polskę

Prognoza pogody na 21.06.2023

Meteorolodzy podają, że w środę w ciągu dnia we wschodniej części Polski będzie pogodnie, z kolei na pozostałym obszarze wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Do tego dojdą przelotne opady deszczu, miejscami wystąpią burze z gradem. W czasie burz prognozowane są opady sięgające do 50 mm.

21 czerwca temperatura wyniesie nad morzem 24 st. Celsjusza, 26 st. Celsjusza na wschodzie i 32 st. Celsjusza na zachodzie. W czasie burz wiatr może osiągnąć prędkość do 90 km/h.

