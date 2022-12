Niebezpieczna pogoda. Setki urazów, SOR-y pękają w szwach. Płyną kolejne ostrzeżenia

Życie i styl

- Niemal 60 osób trafiło minionej nocy do obszaru chirurgicznego SOR – informował Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze. Od wtorku zwyczajny spacer stawał się spacerem wysokiego ryzyka. Marznące opady i gołoledź spowodowały, że na chodnikach i drogach zrobiło się niebezpiecznie, przez co do szpitalnych oddziałów ratunkowych zgłaszają się dziesiątki osób z urazami kończyn, bioder i barków.

Zdjęcie Niebezpieczna pogoda w Polsce. Synoptycy wydali kolejne ostrzeżenia / Piotr Molecki/East News / East News