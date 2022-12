Spis treści: 01 Kto odpowiada za śliski chodnik?

02 Ile wynosi odszkodowanie za wypadek na nieodśnieżonym chodniku?

03 Jak zgłosić się o odszkodowanie po wypadku na chodniku? Do kogo złożyć wniosek?

Kto odpowiada za śliski chodnik?

Za stan chodników odpowiada zarządca. Kwestia ta jest regulowana prawnie, a niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z odpowiedzialnością. Taki zarządca może być nawet ukarany mandatem. Osoba, która wywróciła się na niezabezpieczonym chodniku, może ubiegać się o odszkodowanie. Gdzie zgłosić upadek na śliskim chodniku?

W pierwszej kolejności należy dowiedzieć się, kto w momencie wypadku odpowiadał za stan chodnika. Co ciekawe, nie zawsze jest to właściciel terenu. Jeśli chodzi o drogi publiczne, to za stan chodników odpowiada gmina lub miasto, a za chodniki osiedlowe - zarząd osiedla, spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkaniowa. Za zaniedbania na przystankach odpowiedzialność ponosi zakład komunikacji, który je użytkuje.

Reklama

Wymieszaj i rozsmaruj na blaszkach do ciast. Będę czyste i lśniące jak nowe

Postaw tę roślinę we wszystkich pokojach. Pająki i insekty uciekną w popłochu

Uratują cię przed upadkiem na lodzie. Zrób znak X na podeszwie

Gołoledź potrafi być niezwykle niebezpieczna. Jak sobie z nią radzić? Chodnik, który przylega do prywatnej posesji, jest własnością jej właściciela, chyba że oddziela go pas zieleni. Jeśli tak jest, za chodnik odpowiada gmina, zarząd osiedla bądź spółdzielnia mieszkaniowa. W przypadku terenu dzierżawionego za chodnik odpowiada dzierżawca.

WAŻNE: Jeśli wypadek miał miejsce na nieodśnieżonym chodniku, odpowiada za niego firma, której zlecono odśnieżanie. Chodzi oczywiście tylko o sytuację, kiedy zarządca chodnika korzysta z takich usług.

Upadek na śliskim chodniku należy więc zgłosić do jego zarządcy, przygotowując wcześniej pełną dokumentację zajścia. Zarządca może następnie wskazać numer polisy i ubezpieczyciela, do którego musimy zgłosić wypadek lub zrobi to za nas osobiście.

Czytaj także: Lód na drogach, śliskie chodniki. W Białymstoku odwołane zajęcia w szkołach

Ile wynosi odszkodowanie za wypadek na nieodśnieżonym chodniku?

Zdjęcie Sprawdź, jak uzyskać odszkodowanie za upadek na chodniku / 123RF/PICSEL

Odszkodowanie za wypadek na nieodśnieżonym chodniku wynosi co najmniej 1-2 tys. zł. W niektórych przypadkach kwota ta może przekroczyć jednak nawet 40 tys. zł! Wszystko zależy oczywiście od:

doznanych obrażeń

czasu trwania leczenia

wieku osoby poszkodowanej i od tego, jak wypadek wpłynął na jej życie.

Jak poinformował Businessinsider, przykładem tak wysokiego odszkodowania może być przypadek, w którym u poszkodowanego stwierdzono wieloodłamowe złamanie kości piszczelowej lewej na wysokości trzonu, złamanie rozszczepienne kłykcia bocznego, złamanie kostki przyśrodkowej oraz trzonu kości strzałkowej lewej i złamanie kostki bocznej podudzia lewego. Kwota odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego wyniosła 14,1 tys. zł, ale w sądzie poszkodowany dochodził 37,9 tys. zł. Ostatecznie zawarto ugodę na kwotę 28 tys. zł, a łączna suma rekompensaty wyniosła 42,1 tys. zł.



Sprawdź także: Czy sól kuchenna działa jak sól drogowa? Można nią posypać podjazd?



Jak zgłosić się o odszkodowanie po wypadku na chodniku? Do kogo złożyć wniosek?

Wniosek o odszkodowanie po wypadku na niezabezpieczonym chodniku należy złożyć do towarzystwa ubezpieczeniowego, u którego zarządca chodnika posiada ubezpieczenie. Roszczenie jest zasadne, gdy wypadek można bezspornie zakwalifikować jako winę zarządcy.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nauka BEZ fikcji: Jak zimno może być na Ziemi? Video Brothers