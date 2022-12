Niedziele handlowe w grudniu. Kiedy będzie można zrobić zakupu?

Zakupy przedświąteczne to gorący temat w wielu polskich domach. Bardzo często oznacza to spędzenie przynajmniej kilku godzin na jeżdżenie po sklepach. Dodatkowym utrudnieniem jest zakaz handlu w niedzielę, czyli czasem jedyny dzień w tygodniu, gdy cała rodzina może bez problemu wybrać się do galerii. Dowiedz się, które niedziele będą handlowe w grudniu 2022.

Zdjęcie Niedziele handlowe w grudniu. Kiedy będzie można zrobić zakupy? / Piotr Kamionka / Reporter