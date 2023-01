Zdradza 42 proc. Polaków. Stereotyp został zburzony

Jak wynika z badań CBOS we flirty i romanse najczęściej angażują się ludzie w wieku 25-34 lat, mieszkańcy wsi oraz mniejszych miasteczek, a także osoby posiadające podstawowe, bądź zawodowe wykształcenie. Burzy to więc obowiązujący do tej pory stereotyp, iż osobą, która zdradza najczęściej jest dojrzały, dobrze sytuowany mężczyzna, który posiada wyższe wykształcenie i zamieszkuje wielką aglomerację.

Co więcej, większość polskich romansów nigdy nie wychodzi na jaw. O niewierności swoich partnerów ostatecznie dowiaduje się zaledwie około 27 proc. zdradzanych. Większość związków, w których jeden z partnerów dopuścił się "skoku w bok" kończy się rozstaniem, nawet jeśli romans był tylko przelotną przygodą - a tak, zgodnie ze statystykami, jest najczęściej. Jak więc rozpoznać, że druga połówka nie jest nam wierna? Oto sygnały, które powinny wzbudzić naszą podejrzliwość.

Reklama

Zobacz również: Najmniej wierny znak zodiaku. Bliźnięta? Też, ale ktoś jest jeszcze gorszy

Jak rozpoznać zdradę? Nieoczywiste sygnały, które wskazują na niewierność

Tara Jayne chce być jak lalka Barbie. Już planuje kolejne operacje

Emerytki mogą liczyć na zastrzyk gotówki. Jest jeden warunek

IMGW alarmuje: nadchodzi załamanie pogody. Wydano alerty

"Straciłam córki, ale zyskałam co innego" - miłość seniorów kontra bliscy W dzisiejszych czasach telefon komórkowy jest naszym stałym towarzyszem. Czerwoną lampkę w naszej głowie powinna jednak zapalić sytuacja, w której nasz partner nie rozstaje się ze swoim smartfonem - zabiera go do łazienki, nie pozostawia na stole - a wcześniej tego nie robił. Co więcej, jeśli do tej pory hasło blokady telefonu twojego partnera było ci dobrze znane, a teraz ten denerwuje się, kiedy tylko chcesz dotknąć jego komórki - coś jest na rzeczy.

Nie warto lekceważyć także ciągłych oskarżeń o zdradę. Jeśli partner regularnie twierdzi, że to ty romansujesz, stawia cię w trudnej sytuacji, mając jednocześnie przewagę. Przede wszystkim to ty musisz odpierać jego ataki i bronić się, a partner stawia siebie w pozycji osoby, dla której zdrada jest czymś niewyobrażalnym. Co więcej, partner może zachowywać się w ten sposób wiedząc, iż skoro jego zdrada nie wyszła na jaw, ty możesz robić to samo.

Krytyka, kontrola i szczegółowe zwierzenia. Zwróć na to uwagę

Sygnałem, który może świadczyć o zdradzie jest ciągłe wszczynanie przez partnera kłótni, jego zirytowanie oraz ucinanie rozmów o uczuciach i związku. Lampkę alarmową zapalić powinno również większe przykładanie przez niego wagi do swojego wyglądu. Jeśli wcześniej nie ruszał się sprzed telewizora, a teraz chodzi na siłownię i kupuje nowe ubrania - przyjrzyj się temu bliżej.

Osoba, która zdradza dokładnie planuje swój harmonogram spotkań. Jeśli partner nagle zaczyna dopytywać cię o to kiedy wrócisz i czy wyjeżdżasz na weekend, może to być pierwszy, alarmowy sygnał. Co więcej, osoba, która jest uwikłana w romans będzie złościć się, gdy zapytasz o to, gdzie była i co robiła. Może nawet oskarżyć cię o chorobliwą zazdrość i nadmierne kontrolowanie jego życia. Podejrzane może być również częste "spowiadanie się" przez naszego partnera. Jeśli ze szczegółami opowiada ci o każdym swoim spotkaniu, może to być znak, że kłamie.

Zobacz również: Zdradzam męża z młodszym i wreszcie jestem szczęśliwa. Za nasze schadzki płacę kartą małżonka [LIST]