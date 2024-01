Prognoza pogody na dziś. Czwartek skąpany w chmurach

Czwartkowa aura od samego rana nie nastraja optymistycznie. Nowy dzień przywitał Polaków pochmurną, mokrą i wietrzną pogodą. Skąpany w chmurach przyniósł nad kraj wiele frontów atmosferycznych, które w ciągu dnia mocno wpłyną na pogodową aurę.

O poranku temperatury poszybowały w górę, sprawiając, że termometry w całej Polsce wskazywały dodatnie wartości. Ci, którzy rano musieli wyjść z domu, szybko mogli jednak pożałować, że zapomnieli zabrać ze sobą czapki i rękawiczek. Silny i porywisty wiatr, który od wczorajszego wieczora mocno daje się we znaki mieszkańcom Polski, znacznie obniża bowiem odczuwalną temperaturę.

Reklama

"Dziś zachmurzenie przeważnie duże. Przelotne opady deszczu, na wschodzie, południu i miejscami na północy deszczu ze śniegiem, w rejonach podgórskich i wysoko w górach także śniegu. Na południu miejscami wysokość opadów do 15 mm. W Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm do 15 cm" - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Termometry wskażą maksymalnie od 2 st. C na wschodzie, przez około 5 st. C w centrum, do 7 st. C na zachodzie. Nieco chłodniej, bo około 0 st. C, będzie dziś w rejonach podgórskich Karpat.

Zobacz również: Jak długo jeszcze potrwa zima? Prognozy synoptyków kontra ludowe przesądy

IMGW ostrzega. Alerty dla kilku regionów kraju

"Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, zachodni i północno-zachodni. W Sudetach wiatr w porywach do 110 km/h, słabnący do 80 km/h. Wysoko w Karpatach początkowo porywy wiatru do 120 km/h, później do 100 km/h. W górach wiatr może powodować zamiecie i zawieje śnieżne" - alarmuje IMGW.

Synoptycy w prognozach przestrzegają jednak nie tylko przed silnym wiatrem, ale również roztopami i intensywnymi opadami śniegu. Niemal cała Polska "świeci się" na żółto i pomarańczowo od wydanych przez IMGW alertów.

Zdjęcie Synoptycy w prognozach przestrzegają przed intensywnymi opadami śniegu / Piotr Kamionka/ REPORTER / East News

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują do czwartku, do godziny 16. Dotyczą województw: warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, opolskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego.

W powiatach nowotarskim i tatrzańskim obowiązuje alert pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Ten obowiązywać będzie do piątku, 26 stycznia, do godziny 4. W zachodnich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują natomiast alerty pierwszego i drugiego stopnia przed roztopami. Ważne będą do czwartku, do godziny 20.

"Ze względu na możliwe wiatrołomy, podmuchy boczne oraz oblodzenia (miejscami na wschodzie), kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność na ciągach komunikacyjnych" - przestrzega IMGW.

Zobacz również: Nawet kilkaset złotych do domowego budżetu. Kto otrzyma ten dodatek?

Prognoza pogody na kolejne dni. Nadciągają mrozy?

Nieprzyjemna aura utrzyma się również w nocy. Z czwartku na piątek wciąż towarzyszyło będzie nam spore zachmurzenie. W regionach zachodnich popada deszcz, zaś nad resztą kraju śnieg. Termometry wskażą od 6 st. C na zachodzie i południowym zachodzie, przez 5 st. C w centrum. Na Pogórzu i Podlasiu słupki rtęci spadną poniżej zera.

Zdjęcie Do końca weekendu pogoda w Polsce będzie przypominać jesienną aurę / Artur Szczepański / Reporter

Prognozy krótko i średnioterminowe jasno wskazują jednak, że aż do końca weekendu pogoda w Polsce będzie przypominać jesienną aurę. W całym kraju w najbliższych dniach prognozowane są opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem.

Mimo iż obecnie znajdujemy się w okresie odwilży, zima zdecydowanie nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Synoptycy już teraz przewidują, że drugi tydzień lutego może przynieść spore ochłodzenie. Modele pogodowe widzą mróz nawet na terenie całego kraju.

Zobacz również: Morsowanie w Polsce jest nielegalne? Mało kto o tym wie