Nietoperze mają większy zakres głosu niż Mariah Carey i Prince!

Życie i styl

Nietoperze mogą osiągać zakres głosu do siedmiu oktaw! Do takich wniosków doszli badacze publicznej uczelni University of Southern Denmark (Uniwersytet Południowej Danii). To prawdopodobnie dlatego byłyby doskonałymi... wokalistami death metalowymi.

Zdjęcie Naukowcy udowodnili, że nietoperze mają wyjątkowe zdolności wokalne / 123RF/PICSEL