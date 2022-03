Przed rosyjskimi restauracjami McDonald's ustawiły się długie kolejki

Gdy we wtorek McDonald’s ogłosił, że w ślad za innymi firmami zamierza zawiesić swoją działalność na terenie Rosji, tamtejsze społeczeństwo od razu tłumnie udało się do najbliższych restauracji. Decyzja giganta wywołała panikę wśród ludności. Miłośnicy fast foodów stali w długich kolejkach, by skosztować ostatniego Big Maca przed tymczasowym zamknięciem. Niektórzy klienci wykupowali nawet kilkanaście zestawów jednocześnie.

Zdjęcia tłumów czekających na posiłek szybko obiegły internet. Gigantyczne kolejki do restauracji szybkiej obsługi to jednak niejedyne pokłosie zawieszenia działalności barów McDonald’s w Rosji. Od wczoraj internauci wystawiają na internetowe aukcje posiłki, które udało im się zakupić jeszcze przed zamknięciem. Zainteresowaniem cieszy się nawet sos słodko-kwaśny.

Nietypowe, rosyjskie aukcje internetowe. Sprzedają jedzenie z McDonald's

"Sprzedam 18 krewetek McDonald’s z sosami. Kupione o godzinie 23:30. Jeszcze ciepłe wyśle kurierem" - możemy przeczytać na jednej z aukcji. Wczoraj w nocy "rosyjski internet" zapełniły podobne ogłoszenia. Osoby, którym udało się zakupić jedzenie przed tymczasowym zawieszeniem działalności amerykańskich restauracji oferowały, że za dobą cenę mogą podzielić się smacznymi zdobyczami. Największą popularnością cieszyły się oczywiście zestawy.

Ciesz się ulubionym smakiem być może ostatni raz zachęcali internauci w opisie aukcji.

Rosyjscy internauci decydowali się na zakup burgerów, sosów i panierowanych krewetek mimo horrendalnie wysokich cen. Przykłady? Wiśniowe ciastko z McDonald’s na jednej z aukcji kosztowało 5 tys. rubli, a więc w przeliczeniu na polską walutę obecnie około 180 złotych! Z kolei niewielka saszetka sosu słodko-kwaśnego kosztowała nawet kilkadziesiąt złotych!

Screenshoty aukcji od wczoraj krążą po internecie.

