Co jest przyczyną zakrwawionego poroża jelenia?

Życie i styl Widzisz ślady po grabiach na leśnym rozdrożu? Zachowaj czujność Latem wielu praktykuje leśne wędrówki, a w związku z tym leśnicy postanowili uprzedzić wszelkich wędrowców, którzy na swojej drodze mogą spotkać jelenia z zakrwawionym porożem. Widok zranionej zwierzyny wywołuje niepokój, ale jak można się dowiedzieć z facebookowego posta Lasów Państwowych, nie ma powodów do obaw. "Co moglibyście pomyśleć, widząc takiego jelenia? Że walczył z innym bykiem jelenia, że miał bliskie spotkanie z jakimś drzewem, że wytarzał się w błocie, albo może jeszcze coś innego..." - czytamy na Facebooku.

Leśnicy podkreślili, że prawda jest jednak zupełnie inna. Latem jelenie byki wycierają swoje tyki. Można je więc spotkać z grubym obrośniętym skórą porożem lub ze zwisającymi krwawymi "frędzlami". Taki stan nie zagraża zdrowiu zwierzyny i jest naturalnym zjawiskiem.

Dlaczego jelenie wycierają poroże?

Pojawia się więc pytanie, w jakim celu jelenie wycierają tyki. Odpowiedź jest całkiem prosta. Samce jeleniowatych co roku nakładają i zrzucają poroże. Cały proces jest związany z ich cyklem płciowym. Wyrasta ono pokryte skórą, która po pewnym czasie staje się zbędna. Pełni ona warstwę ochronną, a jej zadaniem jest doprowadzanie składników odżywczych do rosnącego poroża. Gdy okres wzrostu dobiega końca, pokryta włoskami skóra wysycha.

Byki nakładają poroże w okresie od marca do lipca. Warunkuje je kondycja oraz wiek samca, a samo wycieranie trwa kilka dni. "Poroże jest nakładane przez jelenie co roku i rośnie w okrywie skórnej zwanej scypułem, która jest mocno ukrwiona i unerwiona. W momencie skostnienia ostatecznie wykształconych tyk następuje ich wycieranie z niepotrzebnej już i martwej okrywy, co często prowadzi do powstania krwawiących ran. Na pięknie ubarwionych, wytartych tykach pozostaje tylko głęboki rysunek rowków po naczyniach krwionośnych, zwany w języku łowieckim "uperleniem" - przekazały Lasy Państwowe.

Po co jeleniom poroże?

Poroże u samców jeleniowatych wyrasta z możdżeni, czyli wyrostków kości czołowej. Służy do obrony i jest wykorzystywane podczas walki z innym bykiem o samicę podczas okresu godowego zwanego rykowiskiem. Zrzucenie poroża jest związane ze spadkiem poziomu testosteronu po okresie rozrodu. Wówczas dochodzi do wzrostu poziomu somatotropiny, a co za tym idzie, rozpadu tkanki kostnej. Samce, by zrzucić poroże nie potrzebują wyłącznie uderzenia. Zdarza się, że odpada samoistnie poprzez przeciążenie.

Jelenie zrzucają poroże mniej więcej pod koniec lutego oraz w marcu. Wówczas wielu wybiera się do lasu w celu poszukiwania zrzutów. Zabranie znalezionych tyk jest legalne, ale tylko wtedy, gdy odbywa się na terenie lasu gospodarczego. Wyjątkiem jest znalezienie poroża z czaszką. Takie znalezisko należy zostawić i zgłosić nadleśnictwu lub Państwowej Straży Łowieckiej. Zabronione jest zbieranie jakichkolwiek zrzutów w rezerwatach i parkach narodowych.

Lasy Państwowe apelują, by szukając poroży nie tropić i nie przeganiać zwierzyny. W związku z tym jest prowadzona akcja "Wieniec" na terenie całego kraju. W 2023 roku odbyła się w dniach od 6 do 14 marca. Jej celem jest m.in. przeciwdziałanie niezgodnemu z prawem zbieraniu zrzutów. Po zimie i rykowisku jelenie borykają się z małymi zasobami energii i potrzebują odpoczynku oraz regeneracji. Tropienie ich wywołuje u nich stres i jeszcze bardziej wyczerpuje ich organizm. Warto przypomnieć, że najprawdopodobniej do tragedii z okolic Ińska, gdzie pod załamanych lodem na jeziorze zginęło kilkanaście byków, przyczynili się nielegalnie działający zbieracze poroży. Wbiegnięcie chmary jeleni na zamarznięte jezioro miało być wywołane wcześniejszym spłoszeniem.

