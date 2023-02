Niezwykłe odkrycie w lesie na południu Polski. Fenomen na skalę światową

Życie i styl

W okolicach Tarnowa odkryto najwyższe drzewo liściaste w Polsce i jednocześnie czwarte najwyższe na świecie. Niesamowity okaz to buk zwyczajny, który ma prawie 50 metrów wysokości i można porównać go do 18-piętrowego budynku. Wyjątkowe drzewo znaleźli poszukiwacze takich rekordów - bracia Łukasz i Przemysław Wilk.

Zdjęcie Najwyższe drzewo liściaste w Polsce zostało odkryte w okolicach Tarnowa / 123RF/PICSEL