Wybierz drzewo i sprawdź, co ten wybór mówi o twojej osobowości

Spis treści: 01 Drzewo #1

02 Drzewo #2

03 Drzewo #3

04 Drzewo #4

05 Drzewo #5

Drzewo #1

Jesteś osobą niezawodną i godną zaufania. Pomagasz chętnie i nigdy się nie skarżysz, nie robisz z siebie męczennika w służbie innych, ale też nie chwalisz się tym, co robisz. Pomaganie cię cieszy, czujesz, że stajesz się w ten sposób lepszym człowiekiem.

Nie lubisz sytuacji konfliktowych i konfrontacyjnych. Jeśli to tylko możliwe, unikasz ich jak ognia. Czasem oznacza to, że nie bronisz swojego zdania, nie walczysz o to, na czym naprawdę ci zależy. Spokój, tak ważny dla twojego dobrostanu, stawiasz na pierwszym miejscu.

Drzewo #2

Jesteś osobą troskliwą i chętną do współpracy. Masz wspaniałe podejście do ludzi i niezwykłe do nich szczęście. Jesteś cierpliwy, co sprawia, że często jesteś pierwszą osobą, do której zwracają się ze swoimi problemami.

Wkładasz mnóstwo wysiłku w to, żeby oszczędzić innym cierpienia. To wspaniałe, ale niestety bywa, że zatracasz własną osobowość, zapominasz o własnych potrzebach.

Drzewo #3

Jesteś osobą mądrą i dającą wiele z siebie innym. To, co inni wychwytują w tobie od razu, to twój intelekt. Twój bystry umysł pozwala ci być zawsze o kilka kroków przed innymi. Chętnie dzielisz się wiedzą i doświadczeniem, pomagasz potrzebującym akurat twojej pomocy.

Jesteś hojną osobą. Równie łatwo dzielisz się majątkiem, sercem i czasem. Studnia twojego dobra nie wyschnie, nie obawiaj się. Upewniaj się na bieżąco, że otaczasz się dobrymi, wartościowymi ludźmi, którzy na to dobro zasługują.

Drzewo #4

Jesteś osobą kreatywną i wrażliwą. Wyróżniasz się nawet w największym tłumie. Dlaczego? Bo po prostu jesteś kimś wyjątkowym. Napędza cię kreatywność, skupienie na działaniu. Jeśli czegoś nie tworzysz, nie możesz żyć.

Jesteś przy tym niezwykle wrażliwym człowiekiem, co pomaga ci skupić się i zmotywować do sukcesu, a także pomaga rozwijać głębokie i znaczące relacje z ludźmi.

Drzewo #5

Jesteś osobą pracowitą i bardzo wydajną. Nigdy nie przestajesz pracować i kochasz każdą sekundę spędzoną na pracy. Nie spoczniesz, dopóki nie osiągniesz efektu, o jaki ci chodzi. Nie ma też mowy, żebyś poszedł na skróty i zrobił coś po łebkach. Będzie albo dobrze, albo wcale. To godne podziwu, ale może też doprowadzić cię do wyczerpania. Naucz się robić przerwy i odpoczywać, żeby wciąż móc pracować z takim zaangażowaniem, jakie lubisz najbardziej.

Drzewo #6

Jesteś osobą pomysłową i z własnym zdaniem. Kiedy inni idą utartą ścieżką, ty w pocie czoła budujesz własną w zupełnie nieoczywistym miejscu. Nawet jeśli będzie trudniej, jeśli jesteś przekonany do słuszności tego działania, na pewno nie zrezygnujesz.

Robisz wszystko z precyzją i klasą, nie tracąc dziecięcej radości z życia fantazjami. Wszystko, co sobie wyobrażasz, staje się rzeczywistością. Fajnie, ale pamiętaj, że jest też nasz wspólny świat, w którym chcielibyśmy cię widzieć.

