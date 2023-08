Spis treści: 01 Rewolucyjne znalezisko we Włoszech. Denny klejnot to nie wszystko

02 Klejnot istotną wskazówką?

Rewolucyjne znalezisko we Włoszech. Denny klejnot to nie wszystko

Cenny klejnot agatu, z wygrawerowaną mitologiczną postacią, został znaleziony w ostatnich dniach podczas trzeciej kampanii archeologicznej na terenie z epoki rzymskiej w Lio Piccolo (Cavallino-Treporti). Prace archeologiczne prowadzi tam Wydział Nauk Humanistycznych Ca' University Foscari w Wenecji pod kierunkiem profesora Carlo Beltrame.

"To rzadkie i nietypowe znalezisko jak na lagunę. Do tej pory mamy informacje o dwóch innych cennych klejnotach znalezionych w Torcello i w Barena del Vigno - powiedział kierujący wykopaliskami profesor Carlo Beltrame.

Tori Spelling w poważnych kłopotach. Gwiazda „Beverly Hills, 90210” nie ma za co żyć? Archeolog nie kryje zaskoczenia, że w tym miejscu odkryto taki skarb. Lio Piccolo to niewielka miejscowość, której mieszkańcy trudnią się połowem ryb. Tak samo było w starożytności - była tu mała rybacka wioska. Jest więc mało prawdopodobne, żeby klejnot zgubił któryś z tutejszych rybaków.

Cenny kamień i kunszt wykonania zdobienia wskazują na to, że miejsce to odwiedzali zamożni Rzymianie.

Głównym przedmiotem prowadzonych ostatnio w Lio Piccolo podwodnych badań jest pochodząca z I-II w.n.e. konstrukcja na fundamencie z półtorastopowej cegły, ze ścianami z dębowych desek, która służyła prawdopodobnie do przechowywania ostryg.

Zbiornik położony 3,5 m poniżej poziomu morza ma drewnianą śluzę, która dzieli go na dwie części. Wciąż wypełniony jest mięczakami. Zdaniem biologa Davida Tagliapietry i geologa Paolo Mozziego z Uniwersytetu w Padwie był to zbiornik przeznaczony nie do hodowli, lecz do przechowywania złowionych ostryg.

Klejnot istotną wskazówką?

Jedynym znanym obiektem, który można porównać z tą niezwykłą konstrukcją, jest duży staw rybny wyposażony w niewielki basen do przechowywania ostryg we francuskim Lac de Chapelles niedaleko Narbony.

Znaleziony klejnot nie jest jedyną wskazówką, że w tej okolicy w czasach starożytnych rezydowali zamożni Rzymianie. Wskazuje na to także wspomniany zbiornik na ostrygi.

"Wzdłuż tego obiektu istnieje ceglana nawierzchnia ułożona na legarach, wiele fragmentów cennych fresków oraz fragmenty czarno-białej mozaiki. Odkrył je w latach 80. archeolog-amator Ernesto Canal, który uznał, że to pozostałości prestiżowej willi" - powiedział profesor Beltrame.