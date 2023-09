Niezwykłe zjawisko na niebie. Jasny obiekt przeleci nad naszymi głowami

Oprac.: Natalia Grygny Życie i styl

Cóż to będzie za widowisko. Przełom lata i jesieni to nie tylko noce spadających gwiazd. Do Ziemi zbliża się kometa Nishimura, która została odkryta w sierpniu. Szykuje się zatem kolejne niezwykłe zjawisko. Kiedy będzie najbliżej Ziemi?

Zdjęcie We wrześniu bacznie obserwuj niebo. Kometa może być widoczna gołym okiem / 123RF/PICSEL