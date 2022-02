Jeśli chcesz, aby twój sen był zdrowy, zwróć uwagę na to, jak wygląda twój wieczór. Na to, jak będziemy spać, wpływa bowiem nasza wieczorna rutyna. Czego warto unikać przed położeniem się do łóżka? Podpowiadamy!

Nigdy nie rób tego przed snem! Wysiłek fizyczny

Zmęczę się i szybciej zasnę - taka myśl niejednokrotnie krąży w naszych głowach. To stwierdzenie jest jednak nad wyraz błędne. Po ciężkim treningu ciało i organizm są mocno pobudzone, przez co jeszcze trudniej będzie zapaść w sen. Dodatkowo ćwiczenia podnoszą temperaturę ciała, co utrudnia zasypianie. Dlatego też, zanim położysz się do łóżka, musisz ochłonąć. Naukowcy podpowiadają natomiast, by przed snem wykonać krótki trening jogi. Ma pomóc się zrelaksować.

Nigdy nie rób tego przed snem! Alkohol i kawa

Alkohol to jeden z czynników, który bardzo negatywnie wpływa na nasz sen. Niektórzy twierdzą, że jego niewielka ilość pomaga zasnąć. Być może tak faktycznie jest, jednak nawet jedna lampka wina sprawi, że sen będzie zdecydowanie krótszy. Alkohol dodatkowo zakłóca drugą część snu, powodując, że jesteśmy niespokojni, wybudzamy się i nie możemy zasnąć ponownie.

Przed snem powinniśmy także, co może wydawać się oczywiste, zrezygnować z kawy. Ta pobudza nasz organizm, a wypita przed snem sprawi, że nie zaśniemy zbyt szybko. Naukowcy radzą, by ostatnią filiżankę kawy spożyć najpóźniej o 17.00.

Nigdy nie rób tego przed snem! Urządzenia elektroniczne

Jednym z najgorszych pomysłów, na jaki możemy wpaść tuż przed pójściem spać, jest wpatrywanie się w ekran komórki bądź komputera. Urządzenia te emitują niebieskie światło, które zaburza produkcję melatoniny, niezwykle potrzebnej do prawidłowego snu. Nasz organizm zamiast się wyciszyć, jeszcze mocniej się pobudza.

Niektórzy naukowcy podpowiadają, aby sypialnia była pomieszczeniem całkowicie wolnym od technologii. Dodatkowo pokój, w którym śpimy, powinien służyć wyłącznie do odpoczynku. Nie powinniśmy w nim pracować, a w szczególności zabierać laptopa do łóżka.

Nigdy nie rób tego przed snem! Tłuste jedzenie

Ostatni posiłek powinniśmy spożyć minimum 2 godziny przed snem. Dodatkowo, powinniśmy unikać jedzenia tłustych potraw, gdyż może to wpłynąć na skrócenie trwania fazy REM. Jeśli je zjesz, twój organizm będzie zajęty trawieniem i nie wypoczniesz tak mocno, jak należy.

Przed pójściem spać można pozwolić sobie jedynie na zjedzenie czegoś lekkiego.

Nigdy nie rób tego przed snem! Tabletki nasenne

Wiele osób sięga po tabletki nasenne zdecydowanie przedwcześnie i niepotrzebnie. O ile nie stwierdzono u nas bezsenności, powinniśmy wstrzymywać się z ich przyjęciem.

Tabletki nasenne powinny być przyjmowane tylko w ostateczności. Jeśli będziemy ich nadużywać, problemy ze snem będą się tym bardziej nasilać. Nasz organizm przyzwyczai się i rozleniwi, co tylko pogorszy sytuację.

